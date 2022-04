Ônibus da Eletronuclear bate na Altura de Itaguaí - Foto:Divulgação

Publicado 29/04/2022 23:53

Na noite desta sexta-feira (29), um ônibus que levava colaboradores da Eletronuclear de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro se acidentou em Itaguaí. Informações preliminares indicam que o veículo teria sido fechado por um caminhão e tombado.

Segundo apuração da Superintendência de Recursos Humanos (SH.A), não houve vítimas fatais. No entanto, há sete feridos. Desse total, quatro foram atendidos no local do acidente por uma equipe de emergência do corpo de bombeiros e liberados. Três foram levados para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no município fluminense. Além disso, quatro pessoas tiveram escoriações leves e não precisaram de atendimento.

A Eletronuclear enviou carros com motoristas para o hospital no intuito de prestar assistência aos colaboradores e suas famílias. As assistentes sociais da companhia também estão atuando no caso.

Aqueles passageiros que não sofreram ferimentos, os que não precisaram de atendimento e os que foram liberados pelos bombeiros foram colocados em outros ônibus com colaboradores da empresa que vinham atrás do veículo acidentado e seguiram para o Rio de Janeiro.