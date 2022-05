Thullio Milionário foi uma das atrações que agitaram a Festa do Trabalhador de Itaguaí. - Foto: Rui Okada

Thullio Milionário foi uma das atrações que agitaram a Festa do Trabalhador de Itaguaí.Foto: Rui Okada

Publicado 02/05/2022 21:38 | Atualizado 02/05/2022 21:45

Itaguaí- A festa do trabalhador 2022 de Itaguaí foi um sucesso. O Parque Municipal de Eventos recebeu mais de 40 mil pessoas para aproveitar os shows que aconteceram do dia 29 de abril a 1º de maio. A prefeitura promoveu um evento à altura do trabalhador do município. A população pode ser divertir à vontade e com total segurança. Não houve registro de nenhum incidente.

O evento, que sorteou diversos prêmios, começou sexta-feira com apresentações de cantores do segmento gospel, inclusive artistas locais, e a participação da cantora Elaine Martins.

Já no sábado, o público pode acompanhar shows do grupo de pagode Tá na Mente e do sertanejo Thullio Milionário. No domingo, para encerrar a festividade, subiu ao palco o Grupo Reluz e a bateria da escola de samba da Mocidade Independente de Padre Miguel.

A cavalgada e a prova do laço foram destaques do último dia do evento, assim como as atrações que estiveram no palco 2.

— Uma data muito importante merece ser comemorada. Hoje (domingo) estamos proporcionando ao povo de Itaguaí esta festa maravilhosa, com muito público. Tivemos, há poucos dias, o Carnaval na orla de Coroa Grande, que foi sucesso. Quero só agradecer a esse povo maravilhoso de Itaguaí. Vêm mais festas por aí! — ressaltou Fábio Rocha, secretário de Eventos.

O prefeito comemora:

— Para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje na Festa do Trabalhador para dar um pouco de alegria para a população que tanto sofreu nesse período de pandemia. Esse período de desemprego, em que o comércio, as empresas mandaram seus funcionários embora. Agora, nessa retomada pós-pandemia, a gente não só retomou o crescimento da cidade, mas queremos dar lazer ao nosso cidadão — destacou o prefeito Rubem Vieira.

O gestor lembra que, durante o evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável fez cadastro de currículo onde indicou os órgãos da prefeitura para ajudar as pessoas a encontrar empregos.

— Aqui no evento, esteve trabalhando o pequeno empresário, o pessoal das barracas, do comércio ambulante. Eles estão gerando dinheiro na cidade e fazendo girar a economia. Esse dinheiro retorna para a prefeitura de outras formas e, com isso, faz com que a prefeitura arrecade mais e possa fazer mais para o morador de Itaguaí — acrescentou Vieira.

Os comerciantes elogiaram a iniciativa da prefeitura.

— Estou muito contente. É a primeira vez que estou participando desse evento do trabalhador. Estou gostando muito da oportunidade que a Prefeitura deu para a gente mostrar aqui o nosso trabalho — ressaltou a vendedora Cláudia Oki.

— Agradeço a prefeitura pela oportunidade de trabalhar nesse local. É um evento de grande porte, uma oportunidade de conquistar um dinheiro a mais — concluiu o vendedor Valdecir Pereira Guimarães.