Os agentes apreenderam uma réplica de fuzil, 121 Tabletes de maconha, 420 Trouxinhas de maconha, 520 Pinos de cocaína, 57 Tubos de cocaína, 226 Munições de Pistola e 15 Munições de fuzil. Divulgação

Publicado 03/05/2022 22:21

Itaguaí- Uma réplica de fuzil, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidas durante operação policial realizada na manhã de terça-feira (3), na Rua Bahia. Um suspeito foi preso na ação.

Segundo a polícia Militar da 5ª CIA, do 24 BPM, a operação buscava a desobstrução de vias, na Rua Bahia e adjacências da comunidade conhecida como Carvão. As ruas estavam com obstáculos, dificultando a entrada de moradores e o acesso dos serviços emergenciais.

Ainda segundo o batalhão, o confronto ocorreu quando os agentes tentaram abordar um grupo de pessoas armadas que estavam comercializando materiais entorpecentes. Ao tentar realizar abordagem dos mesmos foram recebidos por disparos de arma de fogo. Ao cessar o confronto, foi feito uma varredura no local onde encontraram em uma residência uma Réplica Fuzil, 121 Tabletes de maconha, 420 Trouxinhas de maconha, 520 Pinos de cocaína, 57 Tubos de cocaína, 226 Munições de Pistola e 15 Munições de fuzil.

O suspeito foi encontrado próximo ao local sendo conduzido a 50 DP para apreciação da Autoridade Policial.