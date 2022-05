Durante a solenidade o prefeito Rubem Vieira e o governador assinaram dois termos de cooperação técnica. - Foto: Rui Okada

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí recebeu nesta quinta-feira (5), o governador Cláudio Castro para a entrega simbólica de um cheque de mais de 33 milhões. O recurso é oriundo da concessão dos serviços de saneamento da Cedae e poderá ser investido em obras de infraestrutura na cidade.



Durante a solenidade o prefeito Rubem Vieira e o governador assinaram dois termos de cooperação técnica. O primeiro é para a construção da Praça Castro Alves, no bairro Ibirapitanga, cujas obras incluem campo de futebol soçaite, parquinho infantil, calçada, aparelhos de ginástica, espaço de convivência descoberto, paisagismo e ponto de ônibus. A previsão de investimento é de R$ 2 milhões, e a expectativa de entrega em seis meses. O segundo compromisso firmado é para a construção de uma praça no bairro Leandro.



O chefe do executivo fez um discurso animado com a possibilidade de recuperar espaços públicos tão importantes para o município.



– As praças do Leandro e da Pedreira são dois sonhos de consumo nosso. Eram lugares abandonados e tinham um espaço público que era mato puro, conhecido como “campinho de terra”. Agora, vai ter uma praça estruturada. Isso já é a parte do governador, que está fazendo tudo com muito carinho por Itaguaí, como fez pelo Hospital São Francisco Xavier — agradeceu o prefeito.



O governador Cláudio Castrou enalteceu o esforço do gestor municipal na busca de recursos para Itaguaí. E até brincou com a situação:



— A gente vê esse cheque bonito que o Rubão pegou agora... Mas eu queria dizer para vocês: o bicho brigou por esse dinheiro. Ah, mas brigou! Ele disse que Itaguaí merecia mais e que não ia aceitar menos. Perturbou muito porque ama e luta por essa cidade. Falou que ia até para a Justiça. Isso é legal, isso é um exemplo para aqueles que amam e mudam pela sua cidade e seu povo — elogiou o chefe do Executivo Estadual.



Dinheiro na conta





O governador lembrou que 65% dos recursos já foram depositados na conta da prefeitura. Ele prometeu, ainda, destinar mais 20% para obras, totalizando aproximadamente R$ 40 milhões aos cofres do município.



— Itaguaí, hoje, tem uma situação equilibrada. Quando entra um recurso desse, há possibilidade de melhorar ainda mais a vida das pessoas. Esse recurso na mão de um prefeito com competência, como o Rubão, vai virar muito mais do que 34 milhões. Vai virar 40, 50 milhões. Com certeza, na mão dele a gente vai ver muita realização no município de Itaguaí — assegurou Castro.



Estrada RJ099



O prefeito de Itaguaí fez questão de lembrar das obras na Estrada RJ 099, que liga os municípios de Itaguaí e Seropédica. Ele destacou que os serviços já estão chegando no território de Itaguaí.

— Vamos fazer uma visita lá. Agora, sim, finalmente vendo aquela RJ ficando com aparência nova. Acho que é a primeira ciclovia entre dois municípios. Não tenho certeza, mas é a primeira ciclovia entre dois municípios oficialmente. Tenho prazer que essa ciclovia seja da nossa cidade graças ao senhor — pontuou Rubão, lembrando que os governos do Estado, Federal e Municipal devem caminhar de mãos dadas para fazer o futuro de Itaguaí.



Boulevard no Engenho



Na solenidade, o prefeito Rubão mais uma vez disse que ia quebrar protocolos. Ele falou da importância da construção do Boulervad no bairro do Engenho e fez mais este pedido ao governador.

— O Engenho é o bairro que mais enche na cidade. Tenho certeza de que essa obra vai sair do papel. Precisamos fazer a drenagem do Canal do Guanabara, uma obra decente — ressaltou o prefeito.



— Vamos acabar com essa enchente de uma vez por todas — completou Cláudio Castro.