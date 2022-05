A Organização Nacional de Acreditação é uma instituição privada sem fins lucrativos que avalia e atesta a qualidade das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS) do Brasil. - Divulgação

A Organização Nacional de Acreditação é uma instituição privada sem fins lucrativos que avalia e atesta a qualidade das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS) do Brasil. Divulgação

Publicado 05/05/2022 20:19

Itaguaí- Nesta quinta-feira (5), o Grupo Cemeru Saúde realizou uma cerimônia na Câmara Municipal de Itaguaí para comemorar a conquista da certificação de qualidade recentemente conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A entrega oficial do certificado foi feita pelo Prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira, e contou com a presença de vereadores, secretários e empresários da cidade.



Para ser um hospital “Acreditado”, a unidade passou por uma avaliação detalhada através de uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA, que buscou evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a segurança na assistência e as áreas de apoio.



O hospital atende a pacientes de toda a região da Costa Verde e Zona Oeste do Rio de Janeiro, e agora é o primeiro, de Angra à Seropédica, a receber o selo ONA. “Estamos vivendo um momento histórico e de reconhecimento, mas que acima de tudo reflete a dedicação dos nossos profissionais em oferecer uma assistência médica segura e humanizada”, comemora o diretor-presidente do Grupo, Drº Delcio Dallier.



A diretora Administrativa do Grupo Cemeru, Valesca Dallier, explica que todo o processo de acreditação é voluntário e envolve uma decisão estratégica da diretoria para qualificar e aprimorar incessantemente a assistência e gestão de uma unidade hospitalar. “No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são visitadas onde os requisitos do Manual são verificados antes da homologação. Buscar a acreditação reafirma nosso compromisso com a qualidade e a segurança, pois envolve um processo contínuo de melhoria”, destaca.



De acordo com o Superintendente Técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Em mais de 20 anos de atuação, a ONA já certificou várias Organizações de saúde. “A acreditação do Grupo Cemeru Saúde é válida por dois anos e será acompanhada por nossos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção. No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos verificados antes da homologação da acreditação”, explica.



Sobre a ONA



A Organização Nacional de Acreditação é uma instituição privada sem fins lucrativos que avalia e atesta a qualidade das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS) do Brasil. Ela é responsável pela coordenação do Sistema Brasileiro de Acreditação, um conjunto de regras e procedimentos, lançado pelo Ministério da Saúde e outras organizações do setor para a concessão de certificações em serviços de saúde.