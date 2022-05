A iniciativa consiste em divulgar à população, a rede de assistência e outros parceiros, o papel deste importante serviço de atendimento no município. - Divulgação

Publicado 09/05/2022 17:35

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Assistência Social realizou, na sexta-feira (6), no Teatro Municipal Marilu Moreira, o 1º Seminário do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. A iniciativa consiste em divulgar à população, a rede de assistência e outros parceiros, o papel deste importante serviço de atendimento no município através da importância do acolhimento familiar, das experiências compartilhadas, além de aprofundar o conhecimento sobre o serviço.



O assunto foi abordado em palestras além de receber depoimentos de quem já participou da iniciativa.

- O programa consiste em cadastrar e capacitar famílias do município para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária- explica a secretária de Assistência Social, Michele Sobral.



A família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente. Para participar, é preciso ser munícipe de Itaguaí, ter no mínimo 21 anos, não ter interesse em adoção e possuir disponibilidade de tempo para participar do processo de capacitação e atividades do programa. Também um dos requisitos é não estar respondendo a nenhum processo criminal.



- O que é preciso, basicamente, e o mais importante, é ter disponibilidade afetiva e de tempo para aquela criança que está saindo de uma vulnerabilidade-, acrescenta a coordenadora do programa, Rosana Ferreira.



Para mais informações, os interessados podem se dirigir à Rua Amélia Louzada, 567, Centro, ou ligar no (21) 3782-9004 Ramal 2524. Aos que preferem o serviço online pode encaminhar um e-mail para: Para mais informações, os interessados podem se dirigir à Rua Amélia Louzada, 567, Centro, ou ligar no (21) 3782-9004 Ramal 2524. Aos que preferem o serviço online pode encaminhar um e-mail para: [email protected]