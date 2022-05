A pintura mural ‘Entre Linhas, Caminhamos por Itaguaí’ é o novo acervo artístico permanente da cidade. - Foto: Dhy Carvalho/ Divulgação

A pintura mural ‘Entre Linhas, Caminhamos por Itaguaí’ é o novo acervo artístico permanente da cidade.Foto: Dhy Carvalho/ Divulgação

Publicado 11/05/2022 23:57

Itaguaí- A Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, conta com a exposição Entre Linhas, Caminhamos por Itaguaí, que ressalta a história da cidade pelas mãos e olhar de Dhy Carvalho. A visita pode ser feita até sexta-feira (13), das 13h às 18h, a entrada é gratuita.

A pintura mural ‘Entre Linhas, Caminhamos por Itaguaí’ é o novo acervo artístico permanente da cidade, além dele o polo cultural recebe a exposição homônima até esta semana. O processo de criação do artista teve como referência os pintores Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila do Amaral, Lasar Segall, entre outros. Todo o pensamento sobre linha, cor e figuras se apresentam de forma gráfica e decorativa, criando vários momentos em um só mural, que mede 5 x 1,65 metros, produzido com tinta acrílica e pva fosca sobre parede texturada. A exposição de Dhy Carvalho segue a mesma linha.

- Quando foi definido o local de produção, na Casa de Cultura, me senti satisfeito, pois já tenho uma história de vida cultural nesse espaço há 14 anos. Através do Movimento que existe há quatro anos, a ConstruArtes Curadoria de Arte, ao lado da assistente de curadoria, AnaLuh Souza e Vânia Cabral, responsável pelo apoio e divulgação, investimos na divulgação com o uso das redes sociais. Esse trabalho vem sendo praticado a quase dois anos e nosso objetivo é levar a importância da pintura mural para ampliar as expectativas do fomento às Artes Plásticas, que sempre foi por passos de formiguinha – explica o artista.