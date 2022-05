A Guarnição estava realizando a ronda de rotina, quando cidadãos informaram estar ocorrendo um linchamento no Centro de Itaguaí. - Imagens do Google Earth

Publicado 10/05/2022

Itaguaí- Uma ocorrência de furto foi atendida pelos agentes do PROEIS, na manhã de domingo (8), na Estrada do Trapiche, bairro Campo Lindo.

A Guarnição estava realizando a ronda de rotina, quando cidadãos informaram que estava ocorrendo um linchamento de um homem em frente a área conhecida como Expo, no Centro de Itaguaí. Imediatamente os agentes se deslocaram para fazer a verificação dos fatos.

Ao chegarem ao local indicado, foi feita a proteção do acusado e a dispersão da população, que informou que o rapaz estava sendo linchado porque havia furtado o celular de uma mulher. Próximo ao local os agentes encontraram um homem que disse ser segurança do estabelecimento em que a mulher estava dançando, conhecido como Forró do Ônibus, este confirmou o furto e disse ter ido atrás do suspeito para detê-lo, e conduzia o rapaz para o local aonde havia uma viatura baseada, no centro da praça. Antes do segurança conseguir chegar aos agentes o público do forró começou a agredir o suspeito.



A vítima se recusou a prestar queixa contra o autor e ele precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier para receber os cuidados da equipe médica. Em seguida o segurança e o suspeito foram encaminhados para a 50DP para registrar o fato.