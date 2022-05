Coroa Grande tem ciclovia revitalizada. - Foto: Ítalo Dornelles

Coroa Grande tem ciclovia revitalizada.Foto: Ítalo Dornelles

Publicado 12/05/2022 23:08

Itaguaí- A Prefeitura Municipal de Itaguaí concluiu a contratação de serviço para revitalizar a sinalização de trânsito. Os serviços incluem a sinalização horizontal, vertical e semafórica, o que, além de melhorar a apresentação da cidade, aumenta a segurança de condutores e pedestres, além de ordenar o fluxo de veículos.

A ação reforçou as marcações da faixa de travessia de pedestres, parada obrigatória, redutores de velocidade, linhas de retenção, placas de regularização, entre outros. O cronograma começou nas vias de acesso mais movimentadas, na Orla de Coroa Grande e na área do Parque Municipal, local de visitação, exercícios, lazer e cultura. O serviço da prefeitura não será apenas neste bairros segundo a secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, o próximo será a Ilha da Madeira, seguindo para os demais bairros do município.

As sinalizações viárias horizontais são as sinalizações que ficam no “chão” e tem como objetivo controlar o fluxo do trânsito, orientar e prevenir motoristas e pedestres. Já a sinalização vertical é composta por placas com informações, símbolos e legendas para transmitir informações aos motoristas e pedestres.