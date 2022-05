Ao todo, 16 unidades serão visitadas. - Banco de Imagem: Pexels

Publicado 12/05/2022 23:14

Itaguaí- Para aumentar a cobertura vacinal contra a Influenza e o Sarampo, a Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Saúde e da secretaria de Educação e Cultura montou uma força-tarefa para levar a imunização até as creches do município. A ação começa nesta sexta-feira (13) e vai até o fim do mês. Ao todo, 16 unidades serão visitadas.

O objetivo é proteger 1.952 crianças, nas próprias unidades que frequentam, contra essas doenças evitáveis com vacinas. A faixa etária vai de 6 meses a 5 anos incompletos.

Segundo a Secretaria de Saúde, para que essa iniciativa seja possível, as equipes de imunização vão atuar em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura e o Programa de Saúde na Escola (PSE).

"A vacina contra Influenza há 24 anos garante proteção para os indivíduos mais suscetíveis a condições de agravos da doença, e as crianças de 6 meses a 5 anos representam essa parcela. Para garantir a cobertura desse público tão importante, vamos até eles nas creches", ressalta a coordenadora de imunização, Núbia Graziela Archanjo.

Ela lembra que o sarampo é um vilão conhecido, por isso é tão importante combatê-lo. "Ele quer espaço de novo, mas é nosso dever impedir. Neste momento, aproveitamos a campanha de Influenza e de sarampo e faremos essa dobradinha de proteção", acrescenta.