O público poderá prestigiar o trabalho da Cia do Invisível no Teatro Marilu Moreira. Em cena, os atores Tony Félix, Bárbara Jordão, Jones Martins e Rosa Nogueira. Divulgação (Redes Sociais da Cia)

Publicado 16/05/2022 18:21 | Atualizado 16/05/2022 18:26

Itaguaí- O espetáculo teatral ‘Casas’ chega aos palcos de Itaguaí nesta sexta-feira (20), às 20h. A peça gira em torno de pequenas histórias e memórias partilhadas pelos atores. O público poderá prestigiar o trabalho da Cia do Invisível no Teatro Marilu Moreira, no Centro de Itaguaí.

CASAS é o sexto espetáculo da Cia. A peça é estruturada em torno de pequenas histórias e memórias partilhadas pelos atores. Memórias de suas casas, memórias cinematográficas, literárias e relatos que escutaram ao longo da vida. São pequenos dramas partilhados em cena que formam um mosaico de possibilidades. Não existe uma definição única de casa, por isso, o título da peça está no plural. A obra recebeu os prêmios de melhor espetáculo e melhor texto no festival da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj). No elenco, Tony Félix, Bárbara Jordão, Jones Martins e Rosa Nogueira.

Projeto Café com Machado

Há cinco anos a Cia criou o projeto Café com Machado que leva teatro para dentro das casas dos moradores da periferia do Rio. Muitas histórias surgiram das conversas após o espetáculo e ajudaram compor a nova peça. A Cia do Invisível composta por atores oriundos da Zona Oeste do Rio, busca dar visibilidade há estas pessoas invisíveis através do palco. Os atores representam personagens e, ao mesmo tempo, há si mesmos, por isso em todas as cenas usam o próprio nome em defesa da sua identidade. Todas as histórias se localizam na periferia do Rio bem distante das praias e dos pontos turísticos da Cidade maravilhosa. A direção de Alexandre Damascena propõe uma aproximação do público para se conectarem com estas memórias como se fossem convidados a entrar numa casa ou partilhar suas experiências debruçados numa janela.