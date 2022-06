Projeto tem como objetivo incentivar a leitura. - Divulgação

Publicado 03/06/2022

Itaguaí- Toda última quinta-feira de cada mês, a Prefeitura de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio da Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, reúne amantes da literatura brasileira para homenagear grandes escritores No mês de junho o homenageado será José Lins do Rego.



Nesta semana, a Casa de Cultura realizou um sarau onde homenageou a vida e as obras do alagoano, Graciliano Ramos.

As obras de Graciliano Ramos foram as homenageadas no mês de maio. Divulgação



“O projeto foi idealizado para homenagear os grandes escritores brasileiros e, em simultâneo, divulgar a Biblioteca Municipal Machado de Assis. Nossa busca é mostrar o valor do que é nosso, e através desse projeto é divulgar a biblioteca para que todos conheçam e saibam que temos uma das bibliotecas mais antigas historicamente falando, e está aqui: de portas abertas e acessível, aos alunos e também ao público geral”, explica a idealizadora do projeto Valéria Sunquim.



