‘Asa’ é a primeira escultura, que foi feita de forma coletiva na Oficina de Low Poly Paper. - Divulgação

Publicado 26/05/2022 20:33

Itaguaí- A Casa de Cultura 1ª Mostra Luta Antimanicomial de Arte, Cultura e Saúde Mental, que será realizada em parceria da Direção da RAPS/Secretaria de Saúde com a Secretaria de Cultura, objetiva promover ampla conscientização a respeito do tema da Luta Antimanicomial.



Durante o mês de Maio de 2022, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de Itaguaí, promoverá Intervenções que articulam as Interfaces entre Arte, Cultura e Saúde Mental como forma de promover a conscientização da sociedade a respeito da temática da Luta Antimanicomial. Tratam-se de ações produzidas e articuladas entre usuários, familiares e trabalhadores dos dispositivos de Saúde Mental do município (CAPS Bem Viver; CAPS AD Viva a Vida; CAPS i Casinha Azul, Residência Terapêutica).



Os visitantes podem conhecer como eram os manicômios. A exposição conta com duas áreas, começando pela sala que retrata a reforma psiquiátrica no Brasil. ‘Asa’ é a primeira escultura, feita de forma coletiva na Oficina de Low Poly Paper, pelols usuários Paulo, Fátima, Edmilson e Rafael. O objetivo é reforçar os cuidados em liberdade dentro do Caps e não mais aprisionado em manicômio. Depois, o visitante caminha pela sala podendo ser transportado as antigas alas dos hospícios. A segunda sala o visitante conhece as pinturas em telas dos usuários.

Obras retratam a importância da Arte Terapia. Divulgação



Andressa, moradora de Chaperó é uma das expositoras e conta que finalmente pode encontrar um local tranquilo que proporcionasse uma vida melhor.

“Nos mudamos muitas vezes antes de chegarmos aqui, onde moro atualmente, e a cada mudança, pude observar modos de vida diversificados, tanto quanto algumas culturas, opiniões e estilos de vida. Confesso que alguns acontecimentos eram bem marcantes e proveitosos”, conta Andressa.



Para o artista plástico, produtor cultural e curador da Exposição a arte terapia é um instrumento importante para a sociabilidade.

“ O processo da arte terapia dialoga com essa exposição através do olhar da Nise da Silveira. As obras transpassam a consulta terapêutica, paciente- médico, elas vão para fora como arte. E essa é a importância da Casa: ter essa janela para que as pessoas possam entender que esse processo de arte na terapia pode se tornar uma rotina na vida delas, fazendo com que se tornem um artista ou até mesmo se expressando. A arte vem para transformar e dar luz para as pessoas. A arte deixa tudo mais simples e saudável para todos, fazendo que todos possamos conviver em sociedade ”, explica Manuel Ribeiro Curador da exposição.



Toda a exposição é um espaço para os visitantes tirarem fotos e compartilhar nas redes sociais.



As visitas a Casa de Cultura podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A classificação do evento é livre.





A Luta Antimanicomial



A Luta Antimanicomial



A Luta Antimanicomial é uma das pautas centrais na reorganização da Atenção à Saúde Mental no Brasil. Em resumo, trata-se da proposta de garantir formas de cuidado em liberdade e que respeitem e garantam os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, conforme especifica a Lei 10.216 de 2001. Faz-se necessária porque os tratamentos de pessoas com transtornos mentais, sobretudo as condições graves e persistentes, foram histórica e socialmente vinculados à reclusão em manicômios, hospícios e internações em geral.