‘Impromédia’ foi eleita entre as 5 melhores comédias em cartaz entre RJ/SP, pelo GLOBO TEATRO em março de 2016. - Divulgação

‘Impromédia’ foi eleita entre as 5 melhores comédias em cartaz entre RJ/SP, pelo GLOBO TEATRO em março de 2016.Divulgação

Publicado 18/05/2022 10:39

Itaguaí- André Lamare, Cristiano Lopes, Celso Jardim e Rafael Chasse se encontraram no palco do Teatro Municipal Marilu Moreira, no centro de Itaguaí, na noite deste Sábado (21), para a apresentação da peça Impromédia. A peça tem a proposta de realizar jogos de improviso, com sugestões de temas livres colocados, de forma inusitada, pela própria plateia.



O espetáculo surgiu em 2011 com a união de sete amigos. O improviso e a sugestão de um tema livre são as únicas ferramentas para a elaboração das cenas que se diversificam espontaneamente com a interação do público presente. Esta é a única regra válida no início de cada apresentação.



A mediação é feita por três atores em cena, André Lamare, Cristiano Lopes e Celso Jardim, com a participação especial de Rafael Chasse, ator, improvisador e apresentador do Podcast Campo Grande.



‘Impromédia’ foi eleita entre as 5 melhores comédias em cartaz entre RJ/SP, pelo GLOBO TEATRO em março de 2016, já estiveram no programa do Danillo Gentili e no Caldeirão do Huck.