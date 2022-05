Entre os artigos típicos, haverá kokeshi (boneca tradicional japonesa), samurai arqueiro, kimonos, bonzai, agricultura. Opções gastronômicas não vão faltar. - Divulgação

Publicado 19/05/2022 20:18

Itaguaí- A 1ª Festa da Imigração Japonesa, chega ao município de Itaguaí. O evento para homenagear a maior colônia asiática do Estado do Rio de Janeiro acontece no primeiro final de semana de junho, nos dias 4 e 5, com início às 18h, no Parque Municipal. A festividade faz parte da parceria entre a Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Eventos e o Instituto Vale.

A programação será diversificada, com apresentações da cultura oriental, oficinas, exposições, além da culinária nipônica. Segundo a Secretaria Municipal de Eventos, o público poderá conferir apresentação de cosplay, shows de música e dança, workshops de origami e de mangá, entre outras atrações.



A festividade foi instituída pela Lei nº 3.502, aprovada em 2017 pela Câmara de Vereadores para homenagear a Colônia Japonesa de Itaguaí, considerada a maior do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa foi de autoria do então vereador Minoru Fukamati.



Uma homenagem simbólica, fará parte da celebração com a entrega de Moção a 63 famílias tradicionais da matriz nipônica na cidade. Há uma expectativa da presença do Cônsul Geral do Japão, Ken Hashiba, e do representante da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio (Renmei), Minoru Matsura.



"A intenção é prestigiar e reconhecer a importância desses imigrantes que chegaram ao nosso município. Eles tiveram papel fundamental no crescimento e desenvolvimento de Itaguaí, seja na produção agrícola, no comércio e no desenvolvimento econômico, histórico e cultural, além do incentivo ao esporte como artes marciais, beisebol e vôlei", descreve Minoru Fukamati, subsecretário de Governo da administração municipal.



O que esperar da Festa Japonesa



Entre os artigos típicos, haverá kokeshi (boneca tradicional japonesa), samurai arqueiro, kimonos, bonzai, agricultura. Opções gastronômicas não vão faltar, como tempurá, yakissoba, bentô, sushi, sashimi. Adultos e crianças poderão aprender um pouco mais dessa rica cultura nas oficinas de mangá, ikebana, origami e escrita japonesa.



E ainda atrações diversas, como a música de taiko (tambores), cosplay de personagens, a presença da Miss Nikkey, decoração tanabata e exibição de artes marciais. O Parque Municipal fica na Estrada do Trapiche, nº 2, no Centro de Itaguaí.



Parcerias



A Festa Japonesa tem parceria do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto Ativação Cultural Itaguaí está encarregado de organizar as atrações culturais. Desde sua implantação, a iniciativa já beneficiou mais de 15 mil alunos de escolas públicas do município e ofereceu mais de 550 horas de oficinas gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura itaguaiense.



"No primeiro ano, o tema do projeto foi a comemoração do bicentenário da cidade, contando a história através de diversas atividades culturais em praças e escolas", relembra a idealizadora do projeto, Alessandra Reis.