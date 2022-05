A iniciativa é pioneira e consiste em estabelecer uma parceria agropecuária entre empresa e o município. - Divulgação

Publicado 24/05/2022 11:33

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí assinou, na segunda-feira (23), um acordo de cooperação técnica com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro). A vigência inicial prevista é de ois anos, iniciada em uma reunião de planejamento das ações ocorrida este mês. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a iniciativa é pioneira e consiste em estabelecer uma parceria agropecuária entre empresa e o município focada no estímulo à economia e desenvolvimento rural. Além disso, o acordo prevê pesquisa agropecuária aplicadas nas áreas de fruticultura, em especial a bananicultura, cultivos agroecológicos e sanidade animal.

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, comemorou a parceria. “O nosso município é um grande produtor de bananas. Queremos dar mais condições de trabalho aos produtores, fomentando esse setor de vital importância para a nossa economia. É a nossa missão buscar o apoio técnico para que essa atividade cada vez mais se desenvolva, gere mais receitas e empregos”, destacou.

O diretor técnico da Pesagro, Sílvio Galvão, comentou que a parceria é fruto de um trabalho que se iniciou com aproximação do município com a empresa por análise de solo e de qualidade da polpa da banana, visando subsidiar o projeto local de identidade geográfica do fruto no município.

“Queremos, sobretudo, estabelecer uma integração com outros municípios produtores da banana no Estado do Rio de Janeiro, de modo a promover o intercâmbio tecnológico na área de produção e processamento da banana”, explicou Galvão.

Segundo ele, ao longo do período de vigência, estão previstas diversas ações. Entre elas, pesquisa, visitas técnicas aos agricultores da cidade, participação em eventos regionais agropecuários, minicursos e palestras técnicas, além de análise de solo e água, de produtores rurais e agroindústria local.