Rede escolar recebe novos computadores.Divulgação

Publicado 03/06/2022 16:26 | Atualizado 03/06/2022 16:31

Itaguaí- Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, ao longo de todo o mês, receberam novos computadores. O objetivo é modernizar o sistema de comunicação das escolas e oferecer melhores condições de trabalho para os diretores, administração e salas de informática.

“Os nossos equipamentos estavam sucateados e precisavam ser trocados. Agradecemos a Nilce Ramos por contribuir com a educação do município, e o crescimento de uma educação de sucesso”, disse Monica Drumond, diretora da Escola Municipal Antônio Tubinambá. A gestora fez questão de agradecer ao prefeito Rubem Vieira, pelos investimentos na educação do município.

“Estamos vivendo a era digital, onde é preciso sempre inovar e estar conectado. A entrega dessas máquinas é mais um passo fundamental em prol da melhoria da qualidade de ensino das nossas crianças”, explica a secretária de Educação Nilce Ramos.

Até o momento da entrevista, foram entregues 274 computadores. A secretaria segue investindo nas 62 unidades da rede municipal, para secretarias e salas de recursos.