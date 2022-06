Raiz da Serra recebe mudas frutíferas em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. - Foto: Italo Dornelles

Raiz da Serra recebe mudas frutíferas em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Italo Dornelles

Publicado 06/06/2022 15:56

Itaguaí- Diversas atividades voltadas a conscientização do Meio Ambiente serão realizadas em Itaguaí. A programação é comemorativa ao dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.

A primeira ação da semana teve início com um passeio ciclístico da praça da Amendoeira até a Raiz da Serra, aonde foram plantadas mudas frutíferas. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, além do passeio diversas ações ocorrerão na cidade até o dia 10 de junho.

“Iniciamos a semana do meio ambiente com o passeio ciclístico até a Raiz da Serra, incentivando a saúde, o bem-estar e a mobilidade urbana limpa, mostrando que o nosso município também é propício para a prática de esportes. Finalizamos a atividade com o plantio de mudas. O nosso objetivo é sempre conscientizar a população que é possível mudar o cenário do nosso país e do mundo com pequenas atitudes e que a preservação do Meio Ambiente é um dever de todos nós. Preparamos uma série de atividades, como palestras e ações de educação ambiental para mostrar que sustentabilidade é o nosso futuro”, explica Shayene Barreto, secretária de Meio Ambiente e Planejamento.

Confira a programação da semana

Terça- feira (7): ação para catadores de materiais recicláveis com participação das Secretarias de Saúde e de Assistência Social.

Local: Praça Vicente Cicarino das 9h às 13h

Quarta- feira (8): doação de mudas e ação de educação ambiental na OAB.

Local: OAB R. Gen. Bocaiúva, 423 - Centro de Itaguaí, das 9h às 12h



Ação de Plantio com os moradores do Lar de Idosos Sr. Timbira 7

Local: R. Júlio Moreira, 10 - Brisa Mar, das 14h às 17h

Quinta-feira (9): Fórum de debates da Baia de Sepetiba com participação especial do Ambientalista Francisco Carrera, do Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do INEA, Hélio Vanderlei e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com transmissão online.

Local: Teatro Municipal, das 9h às 12h



Fórum de debates sobre Direito Ambiental, com os palestrantes: prof. Cristiane Jaccourd, Dr. Tiago Mota; Superintendente Jurídico de Mangaratiba, participação da OAB ITAGUAÍ e Procuradoria Geral do Município.

Local: OAB - Casa do Advogado, Rua Gen. Bocaiúva, 423 - Centro de Itaguaí, das 14h às 17h



Sexta-feira (10): encerramento da Semana do Meio Ambiente

Atividades e ações voltadas para crianças das escolas municipais com oficinas de reaproveitamento e educação ambiental.

Local: Sede da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Rua Presidente Vargas, 265 - Centro, 9h às 15h.