Neste tradicional evento o público poderá assistir apresentações artísticas, degustar pratos da culinária oriental, participar de oficinas, de danças típicas, concurso de cosplay e assistir apresentações de "taikô" (tambor).Foto: Italo Dornelles

Publicado 05/06/2022 14:17

Itaguaí- O Parque Municipal recebeu no sábado (4), a 1ª Festa da Imigração Japonesa em Itaguaí. A programação começou com apresentação do cortejo de artistas do Projeto Ativação Cultural e, logo em seguida, houve uma celebração religiosa com o monge budista Shintoku Macedo. Para os amantes da cultura ainda da tempo de conhecer a homenagem que segue neste domingo, das 11h às 0h.

A programação é bem diversificada, com apresentações da cultura oriental, oficinas, exposições, além da culinária nipônica. Entre os artigos típicos, há kokeshi (boneca tradicional japonesa), samurai arqueiro, kimonos, bonzai, agricultura. Opções gastronômicas não faltam, como tempurá, yakissoba, bentô, sushi, sashimi. Adultos e crianças poderão aprender um pouco mais dessa rica cultura nas oficinas de mangá, ikebana, origami e escrita japonesa. Não faltam atrações, o público também pode aproveitar: música de taiko (tambores), cosplay de personagens, a presença da Miss Nikkey, decoração tanabata e exibição de artes marciais.

No sábado (4), os integrantes da Banda Commil realizaram a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Japão. Na sequência, a programação seguiu com uma homenagem simbólica às famílias tradicionais da matriz nipônica. Cada representante recebeu das mãos do prefeito Rubem Vieira, Cônsul Geral do Japão, Ken Hashiba e do Diretor de Relações Institucionais da Vale, Rodrigo Mello uma moção de reconhecimento.

Em um breve discurso, o prefeito de Itaguaí agradeceu a presença do Cônsul no município, às famílias japonesas e à empresa Vale, que aceitaram o desafio de realizar o evento.

"Quero agradecer à população, que abraça com carinho todos os japoneses que viraram amigos e fazem parte da história dessa cidade. É um privilégio termos a cultura japonesa sendo posta para todos terem acesso, numa cidade em que está a maior colônia japonesa no Estado do Rio de Janeiro”, destacou Rubem.

O gestor lembrou que a Secretaria de Educação já tem uma parceria que desenvolve turmas de línguas estrangeiras, inclusive de japonês. "Vemos cada vez mais isso crescer, com a parceria do consulado e da Vale. Isso é importante para ter Itaguaí cada vez mais respeitada", acrescentou.

O cônsul geral do Japão, Ken Hashiba, externou felicidade em participar da abertura da festividade. "Tive a oportunidade de estar aqui duas vezes e consigo me sentir mais próximo dessa cidade por possuir uma forte presença da comunidade japonesa", enalteceu.

Hashiba também destacou: "Atualmente, Itaguaí possui grandes empresas e o porto, que fazem daqui um importante polo econômico, mas que no passado, acolheu gentilmente os imigrantes japoneses que marcaram época com a agricultura".