Publicado 08/06/2022 12:53

Itaguaí- Policiais da 50ª DP prenderam na manhã desta quarta-feira (8), suspeito de integrar a milícia. Um pedido de prisão temporária de 30 dias foi expedido para o idoso de 70 anos por milícia privada, extorsão, estelionato e roubo com uso de arma de fogo, em Itaguaí.

Segundo o Delegado Marcos Santana, ele foi preso na Rua Tasso Blasso, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, sem oferecer resistência.



Durante a investigação a apuração é que o homem e os comparsas atuam no bairro do Engenho e imediações, expulsando moradores para se apropriar de suas casas e terrenos. E depois vendia essas propriedades.



Em março, o suspeito, com dois homens que ainda não identificados pela polícia, armados, tentaram expulsar um casal de idosos, de um sítio onde eles moravam há mais de 45 anos. O miliciano mostrou aos moradores um documento falso de propriedade, e deram um prazo para que eles deixassem o sítio até o final da tarde. Na ocasião, segundo a polícia, foi roubado uma roçadeira.



A 50.ª DP segue com as investigações para a identificação dos co- autores.