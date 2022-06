Motocicleta foi apreendida no local dos disparos. - Divulgação

Itaguaí- Oito homens armados atiraram várias vezes contra policiais do PROEIS que patrulhavam a Rio- Santos, na manhã desta quinta-feira. O evento aconteceu na altura da rua 28, no bairro do Engenho. Os atiradores, no entanto, não acertaram ninguém e não houve feridos.



Os suspeitos estavam em um quadriciclo e uma moto, a guarnição solicitou apoio via rádio. Após a chegada de reforço, aproximou-se do local, aonde foram feitos os disparos e localizou uma motocicleta abandonada, no meio da via. Os policiais consultaram a placa do veículo, não foi constatado nenhuma restrição por roubo, mas estava sendo usada por um dos suspeitos.

Segundo os agentes relataram não foi possível visualizar as características de todos suspeitos. A PM registrou o caso no 50 DP, aonde também foi conduzido um dos indivíduos. O rapaz responde à associação ao tráfico e a motocicleta foi apreendida.