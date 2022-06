O evento começa na próxima quinta-feira (30). - Foto: Sebastião Lopes

Publicado 20/06/2022 16:36

Itaguaí- A Expo Itaguaí comemora os 204 anos do município na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A tradicional comemoração é gratuita, começa na próxima semana, quinta-feira (30) e encerra na terça-feira (5). Após dois anos de pandemia a festa apresentará grandes nomes da música gospel como Eli Soares, Anderson Freire e Elaine Martins. O público também poderá aproveitar o melhor do sertanejo, do pop- rock e do pagode com Maiara e Maraisa, Mumuzinho, Capital Inicial, Simone e Simaria, João Gomes e Luan Santana.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito de Itaguaí fez gestão com algumas agências de polícia, a fim de preparar uma estrutura de policiamento preventivo, visando o controle dos acessos à Cidade de Itaguaí. O objetivo dos agentes é coibir a entrada de delinquentes e materiais ilícitos. Inicialmente, foi contactado a PRF, que vai mobiliar os acessos ao Município com um maior número de policiais.

Espera-se um público de dezenas de milhares de pessoas por dia, impactando diretamente na rodovia Rio-Santos, as entradas principais do município situadas no km 398 e km 405 da referida rodovia. A Polícia Rodoviária Federal intensificará as ações de policiamento e fiscalização, com aumento de 100% do efetivo diário nos dias de evento, coibindo qualquer tentativa de ação delituosa em sua área de atuação, bem como aumentando a percepção de segurança durante a chegada e saída dos cidadãos ao município de Itaguaí.

“As ações serão realizadas na rodovia Rio-Santos e no Arco Metropolitano, abrangendo o público oriundo da Baixada Fluminense, Costa Verde e Zona Oeste da capital, e serão direcionadas às ações de policiamento e fiscalização, com foco na segurança viária e ênfase na fiscalização de ingestão de bebida alcoólica pelos motoristas, de forma a atuar com rigor na prevenção e redução dos acidentes graves. A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade, não efetuem ultrapassagem em locais proibidos, bem como não façam ingestão de bebida alcoólica. Essas atitudes proporcionarão maior segurança no trânsito para todos”, explica Rodrigo Dias Moreira, Chefe do Serviço de Operações Superintendência da PRF no Rio de Janeiro.

Foi feito contato também com o BPRV, com o 24° BPM, através da 5ª CIA, e da 50.ª DP, o delegado da 50ª DP, Marcos Santana fez questão de frisas o trabalho conjunto entre todas as frentes policiais.

“A Polícia Civil durante o evento atuará em cooperação com os demais órgãos de segurança. Para isto reforçará os seus plantões visando dar atendimento mais célere nas ocorrências da expo, além disso, estará em contato direto com a PM, PRF e guarda municipal para agilizar os atos de polícia judiciária”, disse o Delegado.

“Esperamos que a Expo Itaguaí 2022 seja lembrada somente pelos momentos de diversão proporcionados aos cidadãos, pois trabalharemos diuturnamente para proporcionar segurança no município de Itaguaí”, conclui Rodrigo Dias Moreira.