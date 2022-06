Na caderneta serão registradas informações sobre as condições de saúde do idoso. - Divulgação

Publicado 20/06/2022 17:55 | Atualizado 20/06/2022 17:57

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí iniciou a distribuição da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, vale para todos com mais de 60 anos. O documento, criado pelo Ministério da Saúde, começou a ser entregue nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (EFSs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).



No documento serão registradas informações individuais de cada paciente pelos profissionais de saúde, como peso, altura, pressão arterial, glicemia, calendário de vacinação e sobre o uso de medicamentos. A caderneta terá também campos para informações sobre agendamento de consultas e exames. E ainda tem dicas de alimentação saudável, atividade física, prevenção de quedas e saúde bucal. No final da caderneta, uma página orienta sobre os direitos da pessoa idosa, e traz uma lista de telefones úteis, o que auxiliará os profissionais de saúde na elaboração de ações necessárias para a prevenção, promoção e reabilitação.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, antes de o idoso ter acesso ao instrumento, é preciso que ele passe por avaliação multidimensional, procedimento que deve ser agendado na unidade de saúde mais próxima de sua casa.



“É uma avaliação que não é simples. Abrange vários aspectos dessa população e vai ser feita gradualmente, até que a gente consiga alcançar essas pessoas de todos os territórios de Itaguaí”, explica Daniele Aparecida, coordenadora do Programa de Saúde do Idoso do município.



Segundo ela, antes de a Prefeitura iniciar a entrega, houve capacitação dos profissionais das ESFS e UBSs. Esta semana, será definido um plano estratégico de como será feita a distribuição no âmbito das UBSs.

Censo



Conforme o último censo do IBGE, Itaguaí tem população idosa estimada em 13 mil pessoas.

“Ter a Caderneta de Saúde é fundamental. Em qualquer unidade de saúde que ele for, ambulatório, hospital emergência, todas as informações estarão, como medicação, queda, alergias, vacinas, pressão, glicose dentre outras”, conclui Daniele.