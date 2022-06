O veículo novo é destinado ao projeto, adaptado tendo inclusive bebê conforto, o objetivo do - Foto: Italo Dornelles

Publicado 22/06/2022

Itaguaí- O Projeto Cegonhão é uma estratégia da Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. A finalidade é estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no município. A implementação do projeto ocorreu na Clínica da Família no bairro Ibirapitanga, na manhã desta quarta- feira (22).





Presente na cerimônia, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, comemorou esta nova conquista para a cidade.

“Essa é a realização de um sonho de três anos atrás, quando eu ainda era vereador e, claro, após a minha experiência de ser pai. Não é uma criação nossa, pois já existe no município do Rio. Mas, como é uma experiência que deu certo na capital, decidimos implantar no município”, explica.

Para ter acesso ao programa e receber o kit cegonhão, as futuras mãe precisam cumprir alguns pré-requisitos. Um deles, por exemplo, é ter, no mínimo, sete consultas de pré-natal. O kit contêm itens como roupinha, manta, meia, toalha, toca, body e outros.



“Além do pré-natal, também solicitamos exames laboratoriais e de imagem para podermos acompanhar a evolução da gestação. Também damos atenção à vacinação completa da gestante contra muitas doenças, como Covid, Influenza, hepatites, tétano, dentre outras”, pontua a diretora de Atenção Básica, Cristiane Domingues.



Em Itaguaí, segundo Domingues, são realizados aproximadamente 1.200 pré-natais por quadrimestre. Os números são positivos, mas nem sempre foi assim.

“Algumas gestantes chegavam à maternidade com duas consultas, outras sem pré-natal, até grávidas com ciclo de acompanhamento incompleto”, recorda.



O chefe do legislativo também esteve presente e parabenizou a conquista do município.

“Aprovamos com muita satisfação no início desse mês o projeto que institui o programa Cegonhão aqui no município porque sabemos o quanto é importante! Principalmente porque em breve teremos uma maternidade e pediatria, ali no local onde funcionava o antigo Nossa Senhora da Guia. Com esse novo espaço totalmente estruturado e o projeto funcionando, a nossa cidade será referência em parto humanizado aqui na região, dando a segurança e a dignidade que as mães e as crianças merecem.”



Van adaptada

A Prefeitura destinou ao projeto uma van que será usada nas ações do projeto. Trata-se de um veículo novo, adaptado tendo inclusive bebê conforto, o objetivo do novo equipamento é dar mais conforto e segurança para o bebê, a mãe e sua família.



“Assim que o neném nasce no hospital, no seu segundo dia de vida, ele ganha alta. E, muitas vezes, precisa ir de condução com sua família para casa. A nossa preocupação era uma só: o bebê não está imunizado, preparado para andar no transporte público”, ressalta o prefeito.



Para o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, o projeto é reflexo da transformação implementada na saúde pública nos últimos dois anos.

“É um projeto que visa melhorar a atenção Básica e o pré-natal das nossas gestantes. É mais um passo que estamos dando na reformulação do sistema de saúde pública municipal. Parabenizo o prefeito pela sensibilidade. Sempre atento aos anseios da população, especialmente das gestantes”, acrescenta Zóia.



O texto da lei ainda prevê que a gestante possa conhecer a maternidade antes do parto. Neste caso, a visita deve ser agendada no 3º trimestre da gestação, ocasião em que poderá participar de ações educativas.