Unidade Neonatal Pediátrica e Adulto, é um investimento de aproximadamente R$ 600 mil. - Foto: Italo Dornelles

Itaguaí- Os investimentos voltados à saúde de Itaguaí não cessam, nesta quinta-feira a prefeitura por meio da secretaria de Saúde entregou, em solenidade na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a primeira UTI móvel do município. Trata-se de uma Unidade Neonatal Pediátrica e Adulto, cujo investimento foi de aproximadamente R$ 600 mil.



Segundo a pasta, o veículo é equipado com suporte avançado composto por incubadora neonatal, respirador de transporte adulto e infantil, bomba infusora, aspirador, monitor cardíaco, desfibrilador, dois cilindros de oxigênio e um de ar comprimido.



Para melhor atender ao paciente, a unidade também dispõe de duas pranchas longas, uma prancha infantil, bolsas de resgate, oxímetro portátil e reanimador pulmonar manual, além de cadeira de resgate.

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, fez questão de frisar que a UTI móvel já está apta a funcionar, a partir de hoje, para atender às demandas necessárias.



“É mais uma realização do governo; uma UTI toda equipada, com todos os equipamentos zero quilômetro. Possui os melhores equipamentos de emergência para aquele paciente que realmente precisar. É uma iniciativa muito bacana que a Saúde desenvolveu em prol da população”, destacou o gestor.



O prefeito lembrou que, quando era vereador, a câmara havia devolvido à prefeitura mais de R$ 2 milhões para comprar ambulâncias.



“Demos o dinheiro para comprar, mas não vimos as ambulâncias naquele ano. Agora, a gente pode realizar a entrega de algumas ambulâncias. Essa, em especial”, frisou Rubem.

Parceria com o legislativo



“Quero agradecer à Câmara Municipal. Se o poder Legislativo não fosse parceiro para liberar o fundo, [aprovar] a LDO, e se não colocasse emendas para isso, não poderíamos realizar esse projeto. Sabemos que a função da Câmara é fiscalizar, mas acima de tudo, é ajudar a fazer as coisas acontecerem.”



O chefe do executivo também agradeceu ao secretário de Saúde, Carlos Zóia e sua equipe.



“Sabe empregar o dinheiro, porque quer sempre o que há de melhor para a população. É uma UTI nova, aqui a gente não está dando jeitinho. Não é uma unidade vazia, pois ela já vem montada”, completou Vieira.