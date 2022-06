O flagrante ocorreu no momento em que os agentes faziam o patrulhamento pela comunidade do Sase, em Itaguaí. - Divulgação

O flagrante ocorreu no momento em que os agentes faziam o patrulhamento pela comunidade do Sase, em Itaguaí.Divulgação

Publicado 24/06/2022 21:18

Itaguaí- Policiais Militares da 5ª CIA do 24º BPM , prenderam em flagrante dois rapazes, um de 20 e outro de 19 anos, na Vila Ibirapitanga. A prisão foi em flagrante, com dezenas porções de entorpecentes como maconha e cocaína, na manhã de quarta-feira (22).



O flagrante ocorreu no momento em que os agentes faziam o patrulhamento pela comunidade do Sase, em Itaguaí, quando observaram um dos jovens entregando entorpecentes e recebendo dinheiro. No momento, os policiais efetuaram a abordagem. O rapaz confessou pertencer ao tráfico de drogas e informou que o responsável pelo tráfico local respondia como “Índio” e que o mesmo ficava com a carga dentro de casa.



Após a informação as equipes encontraram Índio na porta de sua residência, onde foi encontrado farta quantidade de entorpecentes, o mesmo confessou ser o responsável pelo tráfico de drogas na localidade SASE. Uma motocicleta também foi apreendida.

O material e os presos foram apresentados na 50° DP para apreciação da autoridade policial. Posteriormente encaminhados a central de flagrantes 52º DP.

Segundo o comandante do 24° BPM, o Tenente Coronel Paulo César de Souza Vidal, a Polícia Militar está empenhada em combater e reprimir todo tipo de crime organizado, não permitindo qualquer tentativa de expansão.

"A atuação das Equipes do 24° BPM juntamente com o apoio da 50ªDP foi de extrema importância para desarticulação desses criminosos", disse o comandante da 24º.