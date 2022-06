Cabo da 5ª Cia em Itaguaí, realiza parto na manhã desta terça-feira. - Divulgação

Publicado 28/06/2022 20:24 | Atualizado 28/06/2022 20:43

Itaguaí- Uma jovem de 24 anos teve a filha em casa, na manhã desta terça-feira (28), no bairro Vila Margarida em Itaguaí. Cabo da Polícia Militar ajudou no nascimento do bebê que nasceu saudável.

Segundo a 5ª CIA do 24ºBPM (Itaguaí) , a mãe da criança já estava em trabalho de parto quando a equipe chegou em sua residência, a jovem não teve tempo para se deslocar até o hospital municipal.

O soldado foi até o quartel dos Bombeiros solicitar ajuda, o Cabo ficou com a mulher e, ao perceber que não haveria tempo para chegada dos Bombeiros, realizou o parto.



Após o nascimento da criança, os Bombeiros chegaram ao local. Mãe e criança foram levadas ao Hospital São Francisco Xavier e passam bem.