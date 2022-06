A expectativa é receber mais de 150 mil pessoas durante os dias do evento. - Divulgação

A expectativa é receber mais de 150 mil pessoas durante os dias do evento.Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:26

Itaguaí- A Expo- Itaguaí conhecida como maior evento country do Rio de Janeiro começa na próxima quinta-feira (30), às 18h. A prefeitura traz para a cidade shows gratuitos de bandas de variadas vertentes, ritmos e estilos. Serão 3 palcos disponibilizados para o público, o palco principal Laia receberá os artistas Maiara e Maraisa, Capital Inicial, Eli Soares, Anderson Freire, Elaine Martins, Simone e Simaria, João Gomes e Luan Santana. No segundo palco, o Quiva receberá Mumuzinho, Imaginasamba, Grupo Vou pro Sereno, Swing e Simpatia, Grupo Reluz e Gamadinho. O terceiro palco será exclusivo aos amantes do Forró, o palco Itinga receberá diversos artistas do gênero.

“ A expectativa é enorme, são mais de 150 mil pessoas durante os dias do evento. Trabalhamos muito para depois de dois anos de pandemia trazer tantos artistas. Nossa tradicional festa da vem com muita novidade e tem tudo para ser a melhor da história de Itaguaí”, disse Fabio Rocha, secretário de Eventos.

A festa será realizada numa área de mais de 400 mil metros quadrados e megaestrutura de som e luz, artistas renomados, barraqueiros, camarotes, lona do forró e cultura nordestina, lona cultural, reciclagem e meio ambiente, rodeio e vaquejada, expositores institucionais, posto médico, praça de alimentação, banheiros, food trucks, centro comercial, desenvolvimento econômico, agricultura, outlet show, motocross, exposição de cavalo mangalarga, exposição de cavalo quarto de milha, parque de diversões, boates, pista de gelo, tirolesa, parede de escalada, farão parte da 24ª edição, que irá até terça- feira (5).

“A prefeitura projeta que haja um aumento de R$15 milhões na arrecadação do município, em função da movimentação. Seja no comércio, na prestação de serviço, na geração de emprego e até na economia informal, o que ajuda muito as famílias”, pontua o secretário de Fazenda, João José de Almeida Neto.