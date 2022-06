Aproximadamente, 50 catadores de materiais recicláveis, já cadastrados no município, receberam material de trabalho. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 29/06/2022 21:04

Itaguaí- Pela primeira vez, a sustentabilidade será um dos grandes focos da Expo Itaguaí 2022. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP), incentiva a coleta seletiva, entre outras medidas, durante todo evento. O foco é a preservação dos recursos naturais da cidade. Aproximadamente, 50 catadores de materiais recicláveis, já cadastrados no município, receberam, nesta quarta-feira (29), o material de trabalho, que inclui camiseta do evento, crachá de identificação, bag e luvas.

O material entregue aos catadores do município inclui: camiseta do evento, crachá de identificação, bag e luvas. Foto: Italo Dornelles

A Expo Itaguaí 2022, que acontece do dia 30 de junho ao dia 05 de julho, também contará com um espaço sustentável, que funcionará como ecoponto para coleta de pilhas, baterias, eletroeletrônicos, lacres, tampinhas e óleo, que poderá ser trocado por produtos de limpeza.A equipe técnica da pasta também irá realizar um trabalho de conscientização com os vendedores de produtos alimentícios com o objetivo de relembrar a importância da separação de resíduos, com foco no descarte de óleo.“O evento é um dos maiores do estado e irá atrair um grande público, então, é normal que a quantidade de resíduo gerado também seja maior. A questão é: ”o que fazer com isso?”. O prefeito Rubem Vieira, tem dado uma aula de incentivo a preservação ambiental, valorizando os nossos catadores, dando oportunidade de trabalho durantes os dias de festa, aumentando também a geração de renda. Fico feliz de ver que pela primeira vez a Expo Itaguaí acontecerá de forma sustentável”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente, Shayene Barreto.