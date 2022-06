O chefe do legislativo em solenidade destacou a importância do projeto Gabinete de Rua. - Foto: Rose Gorito

Publicado 30/06/2022 14:32

Itaguaí- Em semana comemorativa, o presidente da Câmara Municipal, Gil Torres (União Brasil), entra mais uma vez para a história do legislativo. Recebeu nesta segunda-feira (27) a maior honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Medalha Pedro Ernesto.



A iniciativa foi do vereador da capital, Luciano Vieira (PL), e a entrega da honraria contou com a presença do vice-prefeito de Itaguaí, Valtinho Almeida (Podemos), vereadores da CMI, familiares e assessores do chefe do legislativo.



Criada em 1980, a Medalha de Mérito Pedro Ernesto é a principal comenda concedida pelos vereadores. É a primeira vez na história da cidade que um vereador recebe a honraria.





A solenidade teve transmissão ao vivo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube e pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itaguaí, os vereadores no município foram os primeiros a discursar e parabenizar Gil Torres.



O vereador Luciano Vieira também discursou destacando a promissora carreira política do Chefe do Legislativo e enfatizou a semelhança entre eles. Vieira ressaltou características como lealdade, caráter e persistência que vê no vereador de Itaguaí. O edil lembrou que a medalha é a maior honraria da Câmara do Rio de Janeiro e que ao concedê-la à Gil Torres deseja honrar toda a cidade de Itaguaí.

O Presidente da Câmara de Itaguaí agradeceu primeiramente a Deus que lhe deu sabedoria e permitiu que chegasse até ali. Mostrou sua gratidão a todos que puderam estar presente e o apoio que tem recebido. O homenageado falou da árdua missão que é estar à frente de uma Casa Legislativa e afirmou que continuará se dedicando com lealdade e sabedoria.

Torres defendeu a harmonia entre os poderes para trazer benefícios para a cidade, falou sobre o progresso de Itaguaí e dos esforços em conjunto que culminaram com o crescimento da arrecadação. O chefe do Legislativo enfatizou que o objetivo é que a cidade de Itaguaí se torne a maior cidade do Estado do Rio de Janeiro.



Sobre a atuação parlamentar



O homenageado destacou a importância do projeto Gabinete de Rua, realizado por sua equipe que possibilita a captação das demandas de cada localidade para que sejam encaminhadas para o Executivo. Gil finalizou dizendo que o dia é de agradecimentos e mostrou gratidão a toda sua assessoria, que se juntou ao plenário da Câmara do Rio de Janeiro para aplaudir de pé o mais jovem chefe do Legislativo da história de Itaguaí.