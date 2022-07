João Gomes comemorou o sucesso que fez em Itaguaí em suas redes sociais. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 05/07/2022 17:24 | Atualizado 05/07/2022 17:25

Itaguaí- O público foi à loucura, antes, durante e depois do show gratuito de João Gomes, na Expo- Itaguaí. O sertanejo comemorou os portões fechados nesta segunda- feira (4). Segundo a estimativa da organização, mais de 100 mil pessoas prestigiaram o artista.

Em suas mídias, a estrela publicou um vídeo com a legenda comemorando “A gente fechou os portões muito longe de casa”. Em outro vídeo agradecia a Deus o sucesso.

O público vem parabenizando a comemoração tradicional da cidade, e com o artista não foi diferente, também foi elogiado nas redes Sociais da Expo. “Eu estava lá, ele cantou justamente no dia do meu aniversário eu amei!”, disse a seguidora Anna Alves.

“Melhor Show da Expo”, disse Ádane Cristiane.