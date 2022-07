Maiara e Maraísa reúne milhares de fãs na Expo- Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles

Itaguaí- Após cinco anos de espera, a Expo- Itaguaí finalmente retornou na sexta- feira (30). A Prefeitura de Itaguaí trouxe para a cidade muita festa e alegria. Logo no primeiro dia, o momento do reencontro, do abraço, da celebração à vida, foi marcado pela emoção que tomou conta de Itaguaí.



Momentos marcantes aconteceram nesses primeiros dias de evento, no palco Laiá. Na sexta- feira o público se emocionou com o show de Maiara e Maraísa, já o sábado (1), contou com uma das principais bandas de pop- rock de todos os tempos, Capital Inicial. Já o sábado foi a vez do público gospel se encantar a adorar as atrações: Anderson Freire, Elaine Martins e Eli Soares. Neste domingo é a vez da Simone da dupla Simone e Simaria.





O prefeito de Itaguaí Rubem Vieira, morador, admirador da Expo comemora o sucesso do evento que pela primeira vez realizou diversas atividades simultâneas.



“Pra gente é motivo de muita alegria, né? Porque quem vive em Itaguaí, mora em Itaguaí, sabe a importância da Expo. O comércio gira, para estar na festa a pessoa consome aqui, é um cabeleireiro, uma unha, uma bota. O próprio emprego indireto, aumento de funcionário nas lojas, isso faz com que a economia local gire e traga retorno direto para o município”, em entrevista o chefe do executivo relembrou do Natal, que trouxe retorno com um dia, e comparando com a Expo deu um panorama de muita gratidão e de retorno.



“Ficamos cinco anos sem movimentar a economia, a Expo são seis dias em que as pessoas consomem de diferentes formas na cidade, e com isso todo lugar aumenta o número de funcionários para cumprir a demanda de venda do município. Hoje olhando como gestor a gente não vê só pelo lado do aumento da arrecadação que é muito importante, mas a gente vê a alegria do povo. São dois anos que todos ficaram confinados, e minha maior tristeza é ver que o maior número de leitos que nós aumentamos nesse período foi o leito psiquiátrico, porque o povo estava doente por conta dessa pandemia louca, e poder resgatar essa alegria da família estar junto. Essa é a nossa alegria, devolver para a população o que nunca deveria ter sido perdido”, explica Rubem Vieira, Prefeito de Itaguaí.

Rodeio reúne amantes do country. Foto: Breno Natal



A Principal festa da cidade traz diariamente programas para todos os gostos estilos, outro ponto forte é voltado para o público Country, com a Companhia de Rodeio Tony Nascimento que possui uma das maiores estruturas de rodeio do país para realização de eventos, mas uma vez está na cidade dando um show para quem frequenta a arena.



A Principal festa da cidade traz diariamente programas para todos os gostos estilos, outro ponto forte é voltado para o público Country, com a Companhia de Rodeio Tony Nascimento que possui uma das maiores estruturas de rodeio do país para realização de eventos, mas uma vez está na cidade dando um show para quem frequenta a arena.

"É um grande orgulho para gente da etapa nacional da copa Tony Nascimento uma das maiores e que mais cresce no Brasil, uma estrutura muito grande e um público ímpar. De todos os lugares que nós vamos o público recorde é o de Itaguaí. É uma responsabilidade muito grande e buscamos trazer o que é de melhor do rodeio brasileiro, montarias em touros, cavalos, a prova dos três tambores. Vamos retribuir a confiança que o prefeito municipal dá na condição de festa para o nosso trabalho, com muito profissionalismo e um grande espetáculo", disse Tony Nascimento.

Nesta segunda- feira (4), o palco principal Laiá receberá João Gomes, um dos principais nomes do piseiro no momento. Já o palco Quiva é para o público que gosta daquele samba, com o Grupo Reluz. A festa terá encerramento na terça- feira (5), com Luan Santana, para comemorar o aniversário da cidade.