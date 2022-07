Em solenidade homenageados comemoram o aniversário da cidade - Rose Gorito

Em solenidade homenageados comemoram o aniversário da cidadeRose Gorito

Publicado 05/07/2022 22:31

“Natureza Exuberante” foi o tema da tradicional solenidade pelo aniversário da cidade de Itaguaí, que aconteceu na manhã desta terça-feira (5). Comporam a mesa o Presidente do Legislativo, vereador Gil Torres (União Brasil), o prefeito Rubão, o vice-prefeito Valtinho Almeida, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, e os agraciados Jorge Antônio de Oliveira Francisco, Ministro do Tribunal de Contas, e o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Luciano Vieira (PL).



O homenageado com a maior honraria da cidade, através da medalha de Honra ao Mérito São Francisco Xavier, foi o Governador Cláudio Castro.



O chefe do Executivo estadual não compareceu e foi representado pelo chefe de gabinete, Antônio Carlos dos Santos.



O evento contou com a presença apenas dos homenageados e seus acompanhantes.



A abertura do evento foi realizada pela Corporação Musical BAMITA, que sob a direção de Davi Simões, que fez a execução do hino nacional e apresentou uma homenagem a Heitor Villa Lobos em referência ao centenário da Semana de Arte Moderna. A corporação tem a coordenação de Felipe Rodrigues, Felipe Cardoso e Alan Oliveira. O tema da solenidade foi “Natureza Exuberante” e durante o cerimonial foi exibido um vídeo institucional ressaltando as belezas naturais do município.



Este ano cada vereador agraciou três personalidades, seja com o Título de Cidadão Itaguaiense, destinados a pessoas nascidas em outros municípios que, reconhecidamente, tenham prestado relevante serviço ao município, ou nele se destacado; seja com o Título de Cidadão Benemérito, concedido a pessoas nascidas no município, que reconhecidamente, tenham prestado relevante serviço ao município, ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular.



Os agraciados com o Título de Cidadão Itaguaienses foram:



Alan Campos da Costa,

Aline Gomes de Moraes Escafura Liccazali,

André Almeida Monteiro,

Antonio Xavier da Costa,

Camila Costa da Silva,

Carlus Wesley Baltazar da Nóbrega Pinheiro,

Elcio Ferreto da Silva,

Flavio dos Santos,

Francisco Rodrigues de Sá,

Ivana Quedevez Garrit,

João Segundo de Medeiros,

Jorge Antonio de Oliveira Francisco,

Jorge Lucio Ferreira Miranda,

José Antônio Tomé Ribeiro,

José Carlos da Silva,

Juranilda Rodrigues dos Santos de Oliveira,

Luciano Vieira Mendes,

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro,

Maria dos Prazeres Leite Santos,

Mauriberto Amorim de Oliveira,

Nair Mendes da Silva,

Noel Pedrosa de Mello,

Ranniery Maely Negreiros do Nascimento,

Ricardo Abrão, Ricardo Ganem Leal,

Roberto Luis Camara,

Rubem Vieira de Souza,

Sebastião Rodrigues Pinto Neto,

Sergio Renato Ferreira Miranda,

Tâmara Priscila de Araújo Aragão,

Valdemir Oliveira de Araújo,

Vera Lucia de Paula Ferreira,

Walter Carvalho Pinheiro Filho.



Os agraciados com o Títulos de Cidadãos Beneméritos foram:



Ana Paula Machado de Lima,

Carla Cristina de Lima Santiago,

Cláudia Saad Ferreira,

Ingrid Vidal Palhinha Kajishima,

Rayssa Monteiro,

Romildo Leitão,

Victor Silva Rosa

Viviane Siqueira da Silva de Oliveira.



Após a entrega dos títulos discursaram o prefeito Rubem Ribeiro, Jorge Antônio de Oliveira Francisco (Ministro do Tribunal de Contas) em nome de todos os homenageados e o presidente Gil Torres.



A comemoração pelo 204º aniversário de emancipação político-administrativo do município de Itaguaí foi encerrada com uma apresentação do músico Gustavo Souza e do servidor Rômullo Leite, que cantaram o hino de Itaguaí. A cerimônia foi encerrada e os agraciados convidados para uma recepção no salão José Carlos Amorim, que contou com a apresentação do saxofonista Emerson Araújo.