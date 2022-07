Foram realizados mais de 2.400 castrações de cães e gatos no município em parceria com o Governo do Estado. - Foto: divulgação Prefeitura de Itaguaí

Foram realizados mais de 2.400 castrações de cães e gatos no município em parceria com o Governo do Estado.Foto: divulgação Prefeitura de Itaguaí

Publicado 11/07/2022 18:18 | Atualizado 11/07/2022 18:26

Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET) em parceria com a Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Agricultura e Pesca, com o objetivo de controlar a natalidade animal.



A castração de cães e gatos traz inúmeros benefícios, desde a prevenção de doenças até a melhora do temperamento desses animais. No município, a partir desta segunda-feira (11), o castramóvel do RJPET realiza atendimentos na própria Secretaria de Agricultura e Pesca, situada na área da Expo, no Centro de Itaguaí. A previsão é realizar mais de 100 procedimentos por dia.



Protetores de animais e moradores podem se cadastrar no Programa e conseguir a castração gratuita. As marcações ocorrem de forma virtual, após a apresentação da documentação exigida. Basta acessar o site Itaguaí- A iniciativa está sendo desenvolvida pelapor meio da secretaria de Agricultura e Pesca, com o objetivo de controlar a natalidade animal.A castração de cães e gatos traz inúmeros benefícios, desde a prevenção de doenças até a melhora do temperamento desses animais. No município, a partir desta segunda-feira (11), o castramóvel do RJPET realiza atendimentos na própria Secretaria de Agricultura e Pesca, situada na área da Expo, no Centro de Itaguaí. A previsão é realizar mais de 100 procedimentos por dia.Protetores de animais e moradores podem se cadastrar no Programa e conseguir a castração gratuita. As marcações ocorrem de forma virtual, após a apresentação da documentação exigida. Basta acessar o site rjpet.com.br e se cadastrar.

Agenda de dias para cada espécie:



Segunda-feira - Caninos (macho)

Terça-feira - Caninos (fêmea)

Quarta-feira - Felinos (macho e fêmea)

Quinta-feira - Caninos (macho)

Sexta-feira - Caninos (fêmea)

Sábado - Felinos (macho e fêmea)