Mais de 200 passarinhos fizeram parte da competição. - Foto: Chiara Martelotta

Mais de 200 passarinhos fizeram parte da competição.Foto: Chiara Martelotta

Publicado 10/07/2022 11:39 | Atualizado 10/07/2022 11:47

Itaguaí- O encontro entre passarinheiros ocorreu em um ginásio em Santa Cândida, em Itaguaí. O torneio simbólico contou com a presença de mais de 200 pássaros, sendo eles Coleiros ou Trica- Ferros. A edição 2022 premiou os criadores e os pássaros com 30 troféus.



A competição é voltada para os cantos dos pássaros, sendo uma tradição na cidade. Na competição de “canto de pássaros” consegue o primeiro lugar aquele que tem o canto mais forte e que canta por um maior período de tempo. Os pássaros são colocados em uma roda e os juízes vão avaliando os cantos. Todo o torneio é certificado pelos órgãos ambientais e de regulamentação responsáveis.





“Mais um clube se juntando à Federação e, 100% legalizado e é isso que queremos para todos os clubes do Rio de Janeiro, um local bom, com documentação, tranquilo para a gente poder expor a nossa criação. Ao todo temos 80 clubes legalizados, o que ajuda para que não sejamos tratados como traficantes e sim como criadores”, disse César “Pilha” da FEEPAERJ (Federação dos Ecos Passarinheiros do Rio de Janeiro).



A ACPI completa 22 anos e foi reativada na segunda- feira (3), com toda a regulamentação necessária. O INEA, IBAMA, FEEPAERJ, COBRAP, PÁSSARO.ORG.

“Foi uma luta poder reativar a associação e colocá-la totalmente legalizada, estou muito feliz por estar a frente da ACPI, realizar esse torneio festivo que acontece a 20 anos em nossa cidade e aqui no Lazerão, com a reativação da associação podendo comemorar os 204 anos da cidade”, disse o diretor da Associação dos criadores de pássaros Junior da Vera.





O Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, esteve presente e parabenizou a organização do Evento.





“É muito importante termos uma associação totalmente legalizada. Isso movimenta inclusive a economia da cidade, hoje nós temos uma associação que tem mais de 20 anos, isso é preservação dos pássaros, e passarinheiros. A Legalidade é um incentivo para quem não está com os pássaros dentro da jurisdição, assim eles contribuem não só com o município, mas para o Estado. Podendo viajar e até mesmo se tornarem criadores”, explica o chefe do legislativo.





Um dos homenageados foi o ex-secretário de Finanças de Mangaratiba e pré-candidato a Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Luiz Claudio Ribeiro, que parabenizou o evento e agradeceu os organizadores.



“ Só posso agradecer em ver de fato um evento desse onde tudo é legalizado, que só vem a ajudar a preservação do meio ambiente. Fico muito feliz em fazer parte desse convívio”, disse Luiz Claudio Ribeiro.



Competidor comemora vitória no torneio comemorativo. Foto: Chiara Martelotta



O competidor Fredinho Amorim, veio de Arraial do Cabo para fazer parte do evento simbólico na cidade. O passarinheiro trouxe para a disputa cinco coleiros e saiu vitorioso, com o 8º e 10º lugar.



“É um prazer enorme sair de tão longe para prestigiar esse torneio maravilhoso, com organização e recepção cem por cento, o clube reativando agora vai trazer muito passarinheiro, cada um tem seu esporte, seu lazer, e a família dos passarinheiros é muito grande. A gente trabalhando legalizado com aves criatórias, registradas a gente evita muito a extinção de várias aves”, explica o competidor.