A prisão preventiva foi expedida pelo juízo da Comarca de Itaguaí, os homens não ofereceram resistência. - Foto: Divulgação (50ª DP- Itaguaí)

Publicado 13/07/2022 20:19

Itaguaí- Dois homens foram presos nesta quarta- feira (13), suspeitos de roubo dentro da boate, na festa da Expo- Itaguaí, que aconteceu no fim de semana passado na cidade. Os suspeitos foram localizados após investigação.



Os Policiais da 50ª DP (Itaguaí), sob a coordenação do Delegado Titular Marcos Santana Gomes, com objetivo de combater a prática de crimes contra o patrimônio e, após detalhada investigação, auxiliada pelo setor de inteligência da unidade, conseguiram identificar dois elementos que participaram do crime de roubo praticado contra as vítimas no interior de uma boate, durante a festa tradicional da cidade.



Os autores empregaram a violência contra as vítimas para assegurar a impunidade do crime. Os roubos ocorreram com o auxílio de outros comparsas, que não foram identificados. Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas



Agentes da unidade encontraram os suspeitos em São João de Meriti, onde cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Comarca de Itaguaí, os homens não ofereceram resistência.



Não são os primeiros



Na última quarta-feira (6), a polícia militar da 5ª CIA, do 24 BPM, prenderam um casal especializado em furto de celular.





Os agentes estavam em patrulha com objetivo de coibir roubos de veículos, roubos de rua e demais delitos foram acionados por populares informando que o casal estavam na festa praticando furtos de aparelhos celulares. No momento, os policiais fizeram contato com as vítimas que informaram a localização do homem e da mulher, que foram localizados. Um deles apresentava algumas escoriações e hematomas no corpo, e foram encaminhados para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, após receberem os atendimentos foram direcionados a 50ªDP, posteriormente a 52ª DP onde os autores permaneceram à disposição da justiça.