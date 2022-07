A reforma do equipamento contará com espaços como refeitório, sala de estar, amplo vestiário e área de repouso, área de lavagem e higienização de ambulâncias, além de uma área coberta de estacionamento para três viaturas. - Foto: Divulgação Prefeitura de Itaguaí

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí iniciou, esta semana, a reforma e ampliação em mais de 115 m² de uma unidade referência em salvar vidas: o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Vila Margarida.



Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a reforma prevê um investimento de R$ 280.189,39. Nela, foram incluídos espaços como sala de estar, área de lavagem e higienização de ambulâncias, além de uma área coberta de estacionamento para três viaturas.



Os benefícios são diversos nas adequações que buscam oferecer atendimento mais eficaz aos usuários, além de possibilitar aos profissionais de saúde melhores condições de trabalho, com refeitório, sala de estar, amplo vestiário e área de repouso.



O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, comemora mais este avanço da Prefeitura e garante: “Vai nascer uma unidade novinha e ampliada”.



O titular da pasta assegura que novidades como esta fazem parte de uma sequência estratégica do governo municipal.



“Estamos reestruturando todas as unidades. Agora, chegou a vez do Samu. Estamos ampliando a estrutura que existe e reformando-a já que estava há muitos anos sem manutenção”, ressalta Zóia.

Entre as novidades, o projeto também contempla a confecção de um totem identificativo para demarcação da base com cerca de quatro metros de altura.



Exigências

A intervenção na Base Descentralizada do Samu do município busca atender as normas da portaria 1.010/12 do Ministério da Saúde, bem como da RDC 306/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).