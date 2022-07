Inauguração da biblioteca na OAB- Itaguaí - Divulgação

Inauguração da biblioteca na OAB- ItaguaíDivulgação

Publicado 18/07/2022 15:00

Itaguaí- A Casa de Cultura Machado de Assis e a OAB- Itaguaí foram contemplados com novos livros, resultado da campanha 'Porte de Livros' da OAB/RJ, que estimula a doação de diversas obras. A entrega ocorreu na última sexta-feira (15), por meio da ação, 300 livros chegaram à biblioteca municipal e à nova biblioteca da 23ª Subseção, a OAB Itaguaí.



Estiveram presentes no evento a Vice Presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio; o diretor da Comissão de Valorização da Advocacia, Paulo Grossi; o Procurador Geral do Município de Itaguaí, Thiago Morani e o Presidente da 23ª Subseção de Itaguaí, Joseph Piñero de Carvalho que parabenizou e agradeceu o carinho com o município.



O evento foi uma idealização do presidente da 23ª Subseção, que além da doação dos livros contou com a inauguração da biblioteca da ordem em Itaguaí, além de trazer a palestra “Advocacia 5.0 e as Novas Perspectivas Sobre a Classe”, ministrada por Ana Tereza Basílio. A palestra dialoga com as variadas perspectivas e formas de trabalho que os advogados podem ter com o avanço da tecnologia, mais especificamente com a realidade que o 5G trará a todos, inclusive aos advogados, para alguns, um alerta para o novo campo de trabalho: o metaverso.



Joseph Piñero na solenidade, discursou sobre a carência do município em literatura jurídica e o quanto o projeto “Porte de Livros” beneficiou os estudantes do município.



“Não havia um acervo na área jurídica, e há procura de pessoas que trabalham, ou cursam a área jurídica, pessoas que não tem condições. Para nós é importantíssimo o incentivo à leitura, eu sempre falo isso sobre a nossa função social. O desejo de criar a biblioteca aqui na Subseção é antigo, e hoje se concretiza”, disse o Presidente da OAB- Itaguaí.



Casa de Cultura recebe 150 livros doados, pelo projeto 'Porte de Livros', idealizado pela OAB- RJ, através da vice presidente Ana Tereza Basílio e coordenado por Barbara Ewers. Divulgação

Na oportunidade a Dra. Ana Tereza Basílio conheceu a casa de cultura, a biblioteca, os cursos que o equipamento oferece e o acervo de livros doados por Dom Pedro II. Durante o coffee break a casa de cultura presenteou a vice presidente com o livro da poetisa itaguanse Rizzon Ramos, Rosas no Varal.



“Só temos que agradecer por esse ato de amor à cultura de Itaguaí, este ato é muito importante para nossos jovens que precisam de oportunidades, que irão se preparar para o mercado de trabalho, fazer concursos públicos, podendo então trazer conhecimento e principalmente dar a opção de mudar a vida desses jovens, através de um caminho diferente da violência que conhecemos", disse Leni Brandão, diretora da Casa de Cultura.



Porte de Livros

Na oportunidade a Dra. Ana Tereza Basílio conheceu a casa de cultura, a biblioteca, os cursos que o equipamento oferece e o acervo de livros doados por Dom Pedro II. Durante o coffee break a casa de cultura presenteou a vice presidente com o livro da poetisa itaguanse Rizzon Ramos, Rosas no Varal.“Só temos que agradecer por esse ato de amor à cultura de Itaguaí, este ato é muito importante para nossos jovens que precisam de oportunidades, que irão se preparar para o mercado de trabalho, fazer concursos públicos, podendo então trazer conhecimento e principalmente dar a opção de mudar a vida desses jovens, através de um caminho diferente da violência que conhecemos", disse Leni Brandão, diretora da Casa de Cultura.

O nome da campanha remete à expressão “porte de armas”, tema muito discutido na agenda política e nos debates sociais do país. Ao criar tal paralelo e, simultaneamente, contrapor o livro ao instrumento bélico, a iniciativa traz à tona a necessidade de se pensar quais diretrizes devem guiar o modelo de país que pretendemos construir para as novas gerações.