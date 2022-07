De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa tem custo baixo, eficiência de mais de 80% e ainda ajuda a proteger os recursos naturais. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa tem custo baixo, eficiência de mais de 80% e ainda ajuda a proteger os recursos naturais.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 20/07/2022 21:46

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, deu continuidade, na última terça-feira (19), ao projeto Sanear Mazomba, que tem como objetivo diminuir a carga orgânica que chega aos rios, cachoeiras, praias e córregos da cidade, através da instalação de biodigestores em casas sem esgotamento sanitário. De acordo com o mapeamento realizado no local, até o final do projeto, 50 casas serão beneficiadas.

A região da Mazomba, conhecida por atrair aventureiros de todas as partes do Brasil, há anos sofria com a falta de saneamento básico, que combinado com o crescimento populacional, tem comprometido a qualidade ambiental da região, principalmente, a qualidade das águas da cachoeira. Além de comprometer o seu potencial ecoturístico, também afeta negativamente a qualidade de vida da população.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Shayene Barreto, a iniciativa tem custo baixo, eficiência de mais de 80% e ainda ajuda a proteger os recursos naturais.

“Os biodigestores são a evolução no tratamento de esgoto doméstico. Sua tecnologia reúne em um só produto os processos da fossa séptica com filtro anaeróbio. O sistema de tratamento de esgoto é prático, compacto e eficiente porque elimina mais de 80% da matéria orgânica presente no efluente. O biodigestor não polui o meio ambiente, cuida da higiene, da saúde e é econômico, garantindo mais qualidade de vida para a população, explicou.

Os biodigestores foram garantidos através de medida compensatória e a expectativa é contemplar todas as casas no entorno das principais cachoeiras do Mazomba.

“Este é mais uma grande iniciativa do prefeito Rubão com o objetivo de preservar o meio ambiente para as gerações futuras e garantir qualidade de vida para a população de Itaguaí. Com certeza, muito em breve, será possível constatar as melhorias na região”, completou Shayene Barreto.