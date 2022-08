Ao todo foram produzidas 544 placas, sendo 516 simples e 28 do tipo composto com informações adicionais de estado, rodovia e sentido. - Foto: Divulgação CCR

Publicado 01/08/2022 13:16

A empresa iniciou a implantação dos marcos quilométricos – placas que indicam as distâncias nas estradas - em toda a extensão da rodovia BR-101 (Rio-Santos). Os pontos são locados topograficamente, empregando um GPS do tipo RTK (Real Time Kinematic) que possui precisão de centímetros. O serviço teve início pelo trecho de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, entre os quilômetros 52 e 30. A previsão é que até novembro todas as placas sejam instaladas nos 270 quilômetros da rodovia.

A implantação dos marcos quilométricos faz parte dos serviços iniciais que a concessionária realiza na BR-101 desde março deste ano. No total, duas equipes trabalham na implantação da nova sinalização.

Fábrica de placas

Ao todo foram produzidas 544 placas, sendo 516 simples e 28 do tipo composto com informações adicionais de estado, rodovia e sentido. Os materiais foram produzidos na fábrica de placas da concessionária que fica em Roseira, no Vale do Paraíba (SP), com a utilização de substratos de alumínio composto, películas retrorrefletivas de lentes prismáticas e suportes em madeira imunizada.

Para Virgílio Leocádio, Gerente Executivo da CCR RioSP, as placas de marcos quilométricos são importantes para ajudar o motorista a se posicionar ao longo do seu trajeto. “Além de ajudar na localização ao início da via ou à divisa de estado, pode também ser empregada na orientação dos serviços ao usuário, principalmente com o início dos serviços de atendimento médico e mecânico da BR-101 em setembro", completou o Gerente Executivo da concessionária.