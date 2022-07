Mariana Castro, artista local, apresentou o show circense "Bora Ser Brincante!" - Foto: Italo Dornelles

Mariana Castro, artista local, apresentou o show circense "Bora Ser Brincante!"Foto: Italo Dornelles

Publicado 27/07/2022 13:16 | Atualizado 27/07/2022 13:28

Itaguaí- A Prefeitura Municipal de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pela primeira vez na história do município realiza um edital cultural, a Feira Cultural de Itaguaí (FCULTI).

A Prefeitura Municipal de Itaguaí através de dotação orçamentária própria disponibilizará para este edital o valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Os valores são brutos e sobre eles incidirão as devidas retenções de impostos, taxas e tributos de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. Visando, dessa forma, estimular a produção artística local e fomentar o FCULTI com as produções premiadas.

O edital trata da seleção de propostas culturais visando o fortalecimento da produção no município de Itaguaí, com concessão de prêmios para as diversas linguagens artísticas, serão contemplados: espetáculo teatral, workshop de música e dança, produção circense ou cênica, show de música com banda, oficinas culturais, artesanato e exposições sobre a história de Itaguaí.

Para realização é necessário entrar em contato com a secretaria de Educação e Cultura.

Educação e Cultura foram destaques na Expo- Itaguaí 2022

A iniciativa em proporcionar um edital cultural para o município não é a única novidade da pasta, na Expo deste ano, houve o cuidado com os fazedores culturais do município, 99% dos artistas a se apresentarem são de Itaguaí, ao todo foram 31 apresentações, sendo apenas um convidado de Santa Cruz.

“Hoje nós temos o olhar para os nossos artistas, o que vimos refletido na expo e também na SMIIC, que é o nosso sistema municipal de informações e indicadores culturais. Quando nós entramos eram apenas 100 pessoas inscritas, hoje, passamos dos 500. Na expo além de proporcionar espaço para nossos artistas, conseguimos remunerá-los, o que mostra o comprometimento e cuidado do nosso Prefeito, Rubem Vieira”, explica Nilce Ramos, secretária municipal de Educação e Cultura.

A cantora Magu, moradora da cidade desde os seus três anos, foi um dos sucessos apresentados pela Arena Cultura. A artista se apresentou no dia 30 de junho, o primeiro dia do evento.

“Há seis anos canto nos bares da cidade. Estive presente em todas as edições da Expo Itaguaí, essa sem dúvida foi a melhor. É uma felicidade muito grande ter participado da Arena Cultural no primeiro dia de festa. Superou minhas expectativas pelo fato deu ser uma artista local e ter tido um dos maiores públicos da Arena. Esse público permaneceu comigo até o fim da apresentação mesmo com o Show do Cantor Mumuzinho acontecendo ao lado, foi muito emocionante e faz parte de uma das minhas melhores memórias, agradeço a gestão pelo convite feito a mim”, conta Magu.

Estiveram presentes mais 30 artistas locais, Baticeba, Rafael Otoni, Natalia Ramalho, Lohane, Banda Sonorum, Banda Xinapp, Carlos Benedito, Julianderson, Karoline Rangel, Mariana Castro, E. D Itinga, Paula Cardoso, Grupo Cultura de Rua: Crazy Master, Amanda Diniz, Adriano Didi, Tamara Bemto, DJ Bia Bailey, Ingrid Lima, Lisane Irala, Banda Jey Jon, Mc Celeste, Karoline Rangel, Ruth Chaves, UBD United by Dance Company, Banda Du Batuk’s, Banda Toque de Linha e o único convidado de fora, Cristiano Lopes.