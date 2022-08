Mais de 200 mudas de árvores nativas foram doadas para a população. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Mais de 200 mudas de árvores nativas foram doadas para a população. Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 08/08/2022 22:36

Itaguaí- Em celebração ao Agosto Limpo, o mês de combate à poluição na cidade, instituído através da Lei n°3790/2019, a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP), realizou, na última sexta-feira (5), uma ação contra a poluição do solo, no Calçadão de Itaguaí.



A ação contou com diversas atividades, como campanha para coleta de resíduos; exposição de ecopontos com recolhimento de pilhas, baterias e resíduos eletrônicos e troca de óleo vegetal por kit limpeza. O CIEP Municipalizado Maestro Mignone 496 também participou da ação, doando lâmpadas inservíveis para a destinação correta. Mais de 200 mudas de árvores nativas também foram doadas para a população.



Esta é a primeira de diversas atividades que irão acontecer ao longo do mês sobre o combate à poluição. As próximas ações irão abordar a poluição da água, poluição do ar e também a poluição visual e sonora.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Shayene Barreto, o objetivo da iniciativa é conscientizar a população sobre todos os tipos de poluição e os impactos causados



“Nós da SMMAP realizamos diariamente ações de combate à poluição, mas neste mês iremos intensificar e queremos estar ainda mais próximos da população, com atividades dinâmicas, informativas e efetivas. Enfrentamos um grave problema ambiental e é nosso dever buscar medidas para conter toda essa degradação. Hoje, falamos sobre a poluição do solo e, em breve, abordaremos outros tipos de poluição. Somente através de educação ambiental conseguiremos mudar a mentalidade da população sobre a preservação dos nossos recursos naturais”, explicou a secretária.