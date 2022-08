Os espetáculos prometem diversão para todas as idades. - Foto: Divulgação (Redes sociais Pádua Cantor)

Os espetáculos prometem diversão para todas as idades.Foto: Divulgação (Redes sociais Pádua Cantor)

Publicado 05/08/2022 13:30

Itaguaí- O final de semana do Teatro Municipal Marilu Moreira terá uma programação animada. A grade apresenta os espetáculos “60 A festa de Arromba nos tempos da Jovem Guarda” e “As novas Aventuras de Peppa Pig” (Cover).

No sábado (6), o cantor e compositor Pádua promete uma verdadeira Festa de Arromba. Apaixonado pela Jovem Guarda desde a infância resolveu investir no show dos sonhos dele, em que pudesse falar, cantar e emocionar a plateia com hits de ídolos da Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa, Ronnie Von, Lenno e Lilian, Jerry Adriani, Wanderley Cardoso, Paulo Sérgio, Vanusa, Bobby de Carlo, Golden Boys, Renato e Seus Blue Caps, Os Vips e The Fevers. O espetáculo promete grandes performances e surpresas às 18h30.

Já no domingo (7), o cover infantil apresenta as novas aventuras de Peppa Pig, a peça é cheia de momentos divertidos e que despertará a imaginação da criançada, na versão da porquinha mais amada do mundo. A peça começa às 17h.

Para mais informações é necessário entrar em contato com o Teatro.