Veículo é apreendido por Policiais Militares do Proeis. - Foto: Divulgação (Proeis)

Veículo é apreendido por Policiais Militares do Proeis.Foto: Divulgação (Proeis)

Publicado 09/08/2022 16:58

Itaguaí- Uma moto sem placa, numeração de chassi e com a numeração do motor adulterada foi apreendida na noite desta segunda-feira (8), na Avenida Deputado Octávio Cabral, no Bairro Santana, em Itaguaí.

A apreensão foi realizada por policiais militares que estavam em patrulha cobrindo as diretrizes do Programa Proeis da Prefeitura de Itaguaí para impedir delitos, Os agentes tiveram a atenção voltada para a motocicleta da marca Honda/CG 160 Titan, sem placa. A equipe desconfiou desconfiou dos sinais identificadores da motocicleta, e após consulta da numeração constatou- se tratar de um produto roubado da área da 42º DP, localizada no Recreio dos Bandeirantes.



A moto segundo registro de ocorrência foi roubada neste ano, no dia 13 de fevereiro. Em seguida, os policiais apreenderam o veículo na 50DP que será encaminhado à perícia e a instauração de um inquérito para constatar a recepção por parte do condutor, um jovem de 22 anos.