A dupla apresentará às crianças uma história que, apesar de situada em reinos distantes e tempos longínquos. - Foto: Divulgação

A dupla apresentará às crianças uma história que, apesar de situada em reinos distantes e tempos longínquos.Foto: Divulgação

Publicado 15/08/2022 13:56

Itaguaí- O projeto consiste em celebrar os 32 anos da premiada BB Cia de Teatro, com as atrizes Ana Barroso e Monica Biel. Ao longo deste período, a dupla desenvolveu um trabalho ininterrupto dedicado ao público infantil baseado na literatura dos contos de fadas e sua transposição para a cena através da linguagem de clowns. O espetáculo “A História de Topetudo”, terá o início das sessões na quinta- feira (18), gratuitas dirigidas a alunos da rede pública.



A dupla apresentará às crianças uma história que, apesar de situada em reinos distantes e tempos longínquos, discute um tema atual: o que é o belo? O que é o feio? Por que belo? Por que feio? Que conceitos são estes?



“A História de Topetudo”, adaptação do conto de Charles Perrault, é um espetáculo com inúmeros personagens interpretados por duas atrizes. Para tal, utilizamos várias técnicas, entre elas, o uso de máscaras, a manipulação de bonecos, a improvisação e a palhaçaria, além de diversos recursos, como elaborados figurinos, adereços, músicas e, principalmente, um jogo aberto e comunicativo com as crianças. A peça, realizada sob o humor crítico e a ótica particular dos clowns Lasanha e Ravioli, é extremamente comunicativa e divertida, com uma linguagem cênica que prioriza a relação com o público através de sua dinâmica, leveza e resultado estético. Os dois palhaços chegam ao teatro para assistir um espetáculo e descobrem que eles são os atores da peça. Imediatamente vão para o palco e, animados, se arrumam, preparam o material para a apresentação e, na medida em que contam, vão se transformando nos personagens da história.



Ganhadora de diversos prêmios, entre eles, Coca-Cola de Teatro Jovem de Melhor Espetáculo, Melhor Atriz e Melhor Texto, Mambembe como um dos 5 Melhores Espetáculos do Ano e Melhor Atriz e Melhor Figurino do Festival de Teatro de Resende. Faz parte do repertório da dupla e é frequentemente apresentado. Em novembro de 2021 lançamos, em versão digital, o livro “Lasanha e Ravioli - 30 Anos”, com textos teatrais, imagens, trajetória da dupla e prefácio de Geraldo Carneiro.

A peça teatral estará em cartaz até a próxima quinta- feira (25), das 10h30 às 14h30.