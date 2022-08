Para tomar os imunizantes é obrigatório apresentar documento com foto e comprovante de residência. - Foto: Divulgação ( Prefeitura de Itaguaí)

Para tomar os imunizantes é obrigatório apresentar documento com foto e comprovante de residência.Foto: Divulgação ( Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 19/08/2022 13:24 | Atualizado 19/08/2022 13:25

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí vai realizar, neste sábado (20) o Dia D da Campanha Nacional da Multivacinação, cujo objetivo é imunizar menores de 15 anos. Os pais e responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para completar o esquema vacinal dos seus filhos. As salas de vacinas vão funcionar das 9 às 16h.

"No período da pandemia, perdemos coberturas em todas as vacinas. Isso em todo país. A campanha é uma oportunidade de resgatar e combater a baixa cobertura e garantir a prevenção de diversas doenças como meningite, tétano, pneumonias, sarampo entre outras, sem falar de manter erradicada a poliomielite", ressalta a coordenadora de imunização Núbia Graziela Archanjo.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Dia D da multivacinação irá disponibilizar doses de todos os agentes imunizantes ofertados pelo SUS, como: Penta, Vip, Pneumo 10, Rotavírus, Meningo c, Meningo ACWY, Hpv, Dt, Hep B, Febre amarela, Triviral, Varicela, Dtp, Vop, Hep A e Influenza.

Poliomielite

Nesta mesma ação, também haverá esforços das equipes de imunização para vacinar crianças de 5 anos contra a Poliomielite.

Covid-19

Também haverá vacinação contra a Covid-19, que vai abranger crianças de 3 a 4 anos, de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 e maiores de 18 anos.

Onde vacinar?

O município tem à disposição 16 salas de vacinação. No bairro Saco da Prata, Zona Rural do município, haverá vacinação volante. Já no ponto de vacinação "Onda de Cidadania" no Colégio Travessia, a imunização acontece até as 13h.