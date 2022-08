Prefeito anuncia continuidade da reforma do Hospital e construção de laboratório municipal - Foto: Manoel Missias

Publicado 17/08/2022 23:12

Itaguaí- A Câmara Municipal de Itaguaí recebeu na manhã de terça-feira (16), durante a 42ª Sessão Ordinária, a visita do prefeito Rubem Vieira (Podemos). A convite do Presidente Gil Torres (União Brasil), o chefe do Executivo participou da sessão junto com os vereadores.



Na ocasião, Rubão anunciou a continuidade da reforma do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), a construção de um laboratório municipal, detalhou as obras e melhorias que estão sendo realizadas e apresentou os números da arrecadação municipal após a realização da Expo Itaguaí 2022.



Em março deste ano, a Prefeitura por meio da secretaria de Saúde inaugurou a reforma da emergência do Hospital Municipal São Francisco Xavier, a próxima obra será a parte da frente do equipamento.



“Teremos um hospital 100% reformado. Graças a Deus, a licitação já está andando. Além disso, também já iniciamos e está em obras a Central de Distribuição de Remédios. Estamos fazendo porque antes era tudo arcaico”, explicou o prefeito, revelando que em breve a cidade também terá uma central de hemodiálise.

Diversos vereadores aproveitaram a participação do chefe do Executivo durante os trabalhos legislativos para agradecer as solicitações que foram atendidas.



O primeiro a discursar foi o presidente da Casa. Gil Torres reafirmou sua confiança no trabalho que vem sendo realizado pela gestão do prefeito Rubão e afirmou estar certo de que a construção que vem sendo realizada irá levar o município de Itaguaí a uma posição de destaque no Estado do Rio de Janeiro.



Em seu discurso o prefeito de Itaguaí destacou a honra em poder estar presente na Casa Legislativa e externou a gratidão que sente pelos bons momentos vividos e pelos amigos que fez durante o período em foi vereador e presidiu o Poder Legislativo municipal.



Rubão reconheceu que ainda há muito o que precisa ser feito na cidade e classificou como “herança maldita” alguns problemas vindos de gestões anteriores.



"O maior problema que eu peguei foram as heranças malditas, que são os problemas que deixaram para a gente. Hoje falta professor em sala de aula, e eu não consigo contratar pois há uma ação judicial a qual o ex-prefeito, cassado, fez um acordo judicial junto a uma desembargadora proibindo a prefeitura de contratar pessoas" disse o prefeito, explicando que também há entraves que não permitem a realização de concurso público e que esses problemas ainda estão sendo resolvido pela justiça.



O presidente Gil Torres comentou a importância da existência do diálogo entre os poderes para fomentar o crescimento do município e elogiou o trabalho que vem sendo realizado pela gestão do prefeito Rubão.



"A nossa obrigação é cobrar do prefeito. Mas hoje o prefeito, sim, está fazendo um trabalho de excelência. Está brigando pelo município, está trazendo recurso, bateu recorde de arrecadação vindo de uma pandemia. Ano passado foi a maior arrecadação do município na história da cidade de Itaguaí. Também estamos fazendo história aqui na Câmara. Foi a maior devolução de dinheiro da história da Câmara Municipal de Itaguaí. Aderimos ao programa anticorrupção. Dentre 92 municípios, estamos entre os quatro primeiros. Isso é transparência! Quando existe transparência tem que dar os parabéns, sim" discursou o chefe do Legislativo, que estendeu os elogios aos demais vereadores, autoridades da cidade, e ao chefe do Executivo que tem dado condições para que o secretariado possa também realizar um bom trabalho em prol do município.





Expo 2022



Em sua visita ao Legislativo, o chefe do executivo trouxe dados sobre o crescimento da arrecadação devido a realização da Expo Itaguaí 2022, que levou o nome da cidade de Itaguaí para todos os lugares do Estado do Rio de Janeiro.



Segundo o prefeito, durante o mês de julho foram arrecadados 30 milhões de reais a mais do que o mesmo período do ano passado. Para a realização da festa foram gastos aproximadamente 4 milhões de reais.



"São praticamente 27 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Isso é trabalho, é trabalho para a gente poder entregar e com esse dinheiro estaremos em breve inaugurando o primeiro laboratório da Prefeitura Municipal de Itaguaí" anunciou o chefe do Executivo.



O objetivo é que o laboratório seja do nível de um empreendimento particular.



"Será um lugar digno. Não vai precisar acordar 5 horas da manhã para estar na porta do posto pra ficar esperando para pegar senha. Será um laboratório onde funcionará atendendo todo mundo. Do celular a pessoa irá conseguir pegar o seu resultado. Será igualzinho um particular, e teremos para a população de Itaguaí" anunciou o prefeito em primeira mão. A inauguração está prevista para o início de setembro.