Diversos artistas irão se apresentar, o evento conta com diversas atrações da cena.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 26/08/2022 18:16

Itaguaí- A praça do Estrela do Céu vai ser palco do 1° Festival de Cultura Urbana em Itaguaí. O evento acontece no sábado, 27, com abertura às 9h. Na programação, entre muitas atrações, haverá batalhas de Breaking e de Rappers, com premiação para o 1º, 2º e 3º lugar. Nos intervalos das batalhas, serão realizadas apresentações de grupos convidados e equipes convidadas

O festival conta com o apoio das secretarias de Assistência Social, de Eventos e de Agricultura e Pesca, além do Estúdio Ideia. O evento conta com Djs, whorkshop de Breaking, roda de conversa, batalha de Breaking e hip hop, apresentações, Mnr, NFP Produções, Kaytor do Rap, Mathias, O Condoreiro, PL Martins, Entre outros.

Para um dos organizadores e parceiro, o DJ, B.boy, produtor de eventos, educador cultural com ênfase na cultura Hip Hop, Rafael Otoni, o evento é um marco na cidade, pela parceria com o poder público.

“Esse evento traz o protagonismo dos artistas da cidade, esse é um projeto antigo que agora foi abraçado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura. A prefeitura tem nos dado essa carta branca para promover o festival. Não é a primeira vez que há eventos do cenário na cidade, mas é o primeiro em parceria com a Prefeitura, esse olhar abre um leque de oportunidades, não só para os artistas da cidade, como turisticamente, porque isso atrai pessoas e novas possibilidades. Tem gente que vem assistir que é de fora do Rio, temos convidados de outros estados inclusive de fora do país”, diz Rafael, que também faz parte do grupo cultural de Dança de Rua de Itaguaí chamado Crazy Masters Crew.

Além de Rafael Otoni, o produtor cultural Mathias como é conhecido no município destaca a importância para o município.

“Esse evento é fundamental dentro de nosso município, eu vejo, que é algo muito novo essa iniciativa, esse movimento da nossa cena que é algo tão independente dentro do nosso contexto de Itaguaí. Eu acho que temos que ter essa visão e começar a perceber que a gente precisa de fato reconhecer que existem outras formas da gente conseguir fazer dinheiro, que é o que a gente precisa, dentro da cultura hip hop. Então não é somente parceria com a Prefeitura, como atenção a editais, precisamos ter essa expertise. Eu acho que o evento vai obviamente fazer a nossa cidade ter um outro olhar para a cultura, essa construção não é de hoje, já fizemos uma conferência livre de Hip Hop aqui dentro do nosso município, não só agregando ao município como na costa verde. Acredito que vá deixar muitos frutos, que as pessoas vão conseguir ter uma maturidade maior para ter essas construções com o poder público, quanto, nós ali em evidência nos tornaremos referências para as crianças e jovens que serão a referência no Hip Hop do nosso município”, explica Mathias.

O festival, além de proporcionar a troca cultural em Itaguaí, premiará os 3 primeiros lugares. O primeiro lugar receberá R$400,00, o segundo lugar, uma produção de vídeo na cidade e o terceiro lugar um ensaio fotográfico. Os jurados serão artistas da cena e influentes no município como: B.girl Val Moura, B.boy Michael Cruz - Maikel, B.boy Hiena - Wellington, Dj Rafa, MC Stal - Gabriel, MC Badu Guimarães, Montanha Mc e Dj Lukinha.

O subsecretário de Cultura, Willian Cesar externa a importância da cultura urbana para o município, e conta que o objetivo é dar mais espaço e mais visibilidade a este estilo que tem tanta diversidade cultural.

“Na gestão do Prefeito Rubão, temos visto muitas ações que buscam a inovação na relação cultural. Especialmente com uma participação bastante ativa da sociedade civil em ações de transformação dos espaços públicos. Dessa forma, não poderia ser diferente, a Prefeitura de Itaguaí através da Secretaria de Educação e Cultura, promove o primeiro Festival de Cultura Urbana. A Cultura Urbana ou “Cultura de Rua” como também é chamado, abrange o Hip Hop, Rap e muitas outras artes”, explicou Willian.

O DJ Lukinhas em entrevista agradeceu a Prefeitura Municipal e a todos os organizadores do evento. Segundo o jovem, o evento está abrindo portas e dando voz a pessoas que através da arte em sua forma geral podem mostrar seu trabalho.

“Sim! A cultura urbana muda vidas, o rap, o funk, o samba, a música em geral pode salvar vidas, e ter esse incentivo é muito importante não só pra mim como DJ, mas também para vários artistas que ainda não são conhecidos e outros que não tem o reconhecimento merecido dentro e fora da nossa cidade, desejo de coração que esse seja o primeiro de muitos eventos que possa estar rolando dentro da cidade e que através da arte e da cultura possamos tirar crianças das ruas e mostrar que temos sim meios de sobrevivência que não seja apenas o crime, que infelizmente a maioria tem como exemplo no dia a dia dentro das comunidades”, o artista ainda enfatizou a importância socioeducativa e cultural. “A música por si só está presente na minha vida desde quando nasci, sempre tive várias fontes inspiradoras dentro e fora da família e isso mudou meu modo de ver o mundo. Hoje, não sei o que seria de mim sem a música. Assim como mudou a minha vida, tenho certeza que mudará de muitos. É para frente que se olha. Vamos pra cima porque a cultura urbana não pode dormir, morrer e nem parar!”, diz o DJ Lukinha, que tocará nas batalhas de Rappers (batalha do conhecimento).

