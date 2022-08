Parceria da Assistência Social com o CEAM reuniu mulheres em roda de conversa. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 25/08/2022 22:44

Itaguaí- Com o objetivo de reforçar o combate à violência contra a mulher e sensibilizar a sociedade, a Prefeitura de Itaguaí por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social com parceria do Centro de Atendimento à Mulher de Itaguaí (CEAM), realizou ações informativas, com roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Engenho, com finalidade de abordar questões pertinentes às várias manifestações da violência doméstica. O grupo foi formado por famílias em acompanhamento no CRAS.



O evento também contou com a equipe do Programa Criança Feliz (PCF), Clínica da Família e com a equipe do CRAS. Durante a roda de conversa, diversos assuntos foram abordados, dentre eles: as formas de violência, meios de apoio à mulher que esteja enfrentando algum tipo de violência e como denunciar.



“Apoiando a campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, que tem como objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes, que estamos percorrendo os territórios e realizando as rodas de conversa para intensificar o combate à violência contra a mulher. Não se cale, lute que estamos juntos na garantia de seus direitos!”, pediu Michele Sobral, Secretária de Assistência Social.



Dentre as variadas atividades foi realizado dinâmicas sobre o tema e verificado a caderneta de vacinação de crianças e adultos.