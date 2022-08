Os clientes da BR-101 terão à disposição guincho leve e pesado, ambulâncias de resgate, motolância e veículos de inspeção. - Foto: Divulgação (CCR)

Publicado 29/08/2022 13:57

Itaguaí- A CCR RioSP inicia no fim do mês a operação na BR-101 (Rio-Santos) com a prestação dos serviços médico e mecânico, novidade para o motorista que utiliza os 270 km da rodovia federal entre a capital fluminense, Ubatuba e o litoral norte de São Paulo. Os clientes da BR-101 terão à disposição guincho leve e pesado, ambulâncias de resgate, motolância e veículos de inspeção.



Para operar a nova estrutura operacional, a concessionária contratou 68 colaboradores para atuar nas funções de motorista de veículo pesado, motorista de veículo leve e profissionais de manejo de animais. sendo 16 delas em 12 em Itaguaí (oito de agentes laçadores e quatro de motoristas de veículos pesados), 12 no trecho fluminense em Mangaratiba (de motoristas de veículos leves), 12 em Angra dos Reis (de motoristas de veículos leves), 12 em Paraty (quatro de motoristas de veículos pesados e oito de veículos leves) e Ubatuba/SP (oito de motoristas de veículo leve e oito profissionais de manejo de animais),

O processo seletivo contou com o apoio das Prefeituras das cidades, Itaguaí, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Ubatuba (SP).



“Estamos instalando dez bases provisórias na BR-101, onde abrigará toda a estrutura de atendimento médico e mecânico que a concessionária vai oferecer ao cliente que trafegar na rodovia. É um momento histórico para a Rio-Santos que passa a contar com um serviço importante para o motorista que está em viagem”, diz Virgílio Leocádio, Gerente Executivo de Operação da CCR RioSP. Todas as dez bases provisórias serão identificadas com a identidade visual da concessionária e os serviços disponíveis.



Outro serviço inédito e inovador que os clientes da BR-101 (Rio-Santos) passam a contar com o início da operação é o atendimento via WhatsApp:(11) 2795-2238. Esse serviço já existe na Via Dutra desde julho deste ano.



Por meio do aplicativo de mensagens o cliente obtém informações sobre condições de tráfego e pode solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências na rodovia, além da possibilidade de enviar sua localização em qualquer ponto da Via Dutra, agilizando assim o tempo de atendimento de uma ocorrência.



Ao acionar os serviços da concessionária por meio do WhatsApp, o motorista pode utilizar a ferramenta de compartilhamento de localização, enviando o local exato onde está na rodovia, que é posteriormente enviado para o Centro de Controle Operacional da Concessionária, auxiliando na identificação do cliente na rodovia. Em breve, os motoristas terão à disposição uma nova ferramenta, o App da CCR RioSP, com informações e notícias sobre as duas rodovias administradas pela concessionária.



Todos esses serviços estarão disponíveis aos motoristas da BR-101 ainda em agosto.



Concessão



A CCR RioSP é responsável pela administração das rodovias federais BR-116 (Via Dutra) e BR-101 (Rio-Santos) pelos próximos 30 anos com previsão de investir cerca de R$ 26 bilhões, sendo R$ 15 bilhões em obras de ampliação de capacidade de tráfego, que trarão mais fluidez, segurança e tecnologia aos clientes, além de outros R$ 10,8 bilhões na operação das duas vias.



A meta é dotar as duas estradas federais de toda a infraestrutura necessária para proporcionar maior segurança e, consequentemente, conforto a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres; suportando o tráfego intenso de veículos de passeio e de carga que transportam por ali mais da metade de toda a riqueza produzida no país.



Na BR-101, serão realizados, por exemplo, 80 km de duplicação e 33 km de faixas adicionais. Outra melhoria é a iluminação de todo perímetro da rodovia.



Localização das bases operacionais na BR-101:



Km 9,9 da pista sentido Rio de Janeiro;



Km 31,8 da pista sentido Rio de Janeiro.



Ubatuba – serão duas bases: